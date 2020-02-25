Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка вирішила показати невеликий промо-фото, зроблені спеціально до прем'єри нового кліпу. Ролик на пісню "Я б літала" для Лорак зробив, як і багато попередніх, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Саме відео повинно вийти зовсім скоро.

А ось на представленому кадрі зірка в подібному образі позує вперше. Стильний наряд, що складається з звисаючих смужок тканини і приховує фігуру зірки виглядав досить незвично на артистці. На вечірньому фото також видно, що Кароліна дуже засмагла, а на її обличчі природний макіяж.

«Ну коли вже, Кароліна 🙏🏻🙏🏻🙏🏻💕💕💕💕💕», «ОАОАОАОАОА 😻😻😻ЩЕ БІЛЬШЕ ЧЕКАЮ ❤️❤️❤️», «найкраща ❤️, Дуже чекаю в Україні», «17 березня 2014 року була наша остання зустріч 😍», «З детсво обожнюю Ані❤️❤️❤️», «Яке фото😍 Як завжди сияете💥 Ми дуже чекаємо прем'єру, дорога❤️ Вже шалено хочеться побачити кліп😍🔥», «😍👑Красива», – написали користувачі мережі.

До цього артистка вирішила похвалитися незвичайним відеороликом, позуючи на сцені шоу-туру "The Best", де виконує свої найяскравіші хіти.

Так, артистка представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з масивних паєток. Причому зірка продовжує це під час свого туру, кожен раз привертаючи увагу до нових робіт.

Також на показаному відео можна помітити ще кілька стильних нарядів зірки. Наприклад, яскраво-червону сукню з блискітками і пікантними вирізами з боків. Шанувальники під новим постом в Instagram зірки написали свої враження з приводу побаченого, а також розповіли про очікування, пов'язані з новими виступами.

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