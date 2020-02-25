У мережі різко розкритикували зовнішність російської гумористи Олени Степаненко

Відома артистка після скандального розлучення з Євгеном Петросяном на якийсь час зникла з телеекранів. Тим не менше зараз зірка поступово повертається до активної діяльності і вже не уникає журналістів.

Новим фото з артисткою поділився її колега по сцені Сергій Дроботенко. На ньому Степаненко позує в чорно-білому платті і виглядає помітно шорсткій. РосСМИ стверджують, що вона скинула 45 кг.

«Взагалі обіцяного три роки чекають... Я вклався за два. На зйомці з красивою жінкою і блискучою актрисою. Людина, з якою завжди тепло... Нарешті подарував свою книгу. Іноді і жінки отримують подарунки на 23 лютого...», - підписав знімок Дроботенко.

В коментарях до фото користувачі розкритикували зовнішність Степаненко, при цьому деякі запідозрили її в новій пластичній операції.

«Жах ! Стара ізергіль!», «Старість не куди не дінеш, літня жінка ну і що гарного», «чекатиму на ваше весілля», «а чого праве око більше лівого?», «Які Ви обидва чудові талановиті......тонко відчувають життя…Ви можна сказати на передовій у житті...», «Як вона схудла, покращала», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація про весілля російського 74-річного гумориста Євгена Петросяна і його помічниці 30-річної Тетяни Брухуновой.

Подруга розповіла російським ЗМІ, що пара просто розписалася. Прізвище дівчина вирішила не міняти. Крім того, по інтернету розлетілася інформація про те, що новоспечена дружина вважає - чоловікові потрібен спадкоємець.

Брухунова вже підписалася на Instagram-акаунти, де мами діляться порадами щодо виховання малят, а також на сторінки установ, де народжували російські знаменитості.

Варто відзначити, що дівчина - уродженка Тули. Вона починала свою кар'єру простим адміністратором сайту Олени Степаненко, колишньої, четвертої, дружини Петросяна.

Примітно, що зараз у Петросяна є тільки одна дочка, Вікторина, від першої дружини, яка давно живе в США.

Нагадаємо, Петросян готується до батьківства, молода дружина здивувала рішенням: "потрібен спадкоємець".

Як повідомляла Politeka, молода коханка одружила на собі 74-річного Петросяна: фото нареченої і деталі таємного весілля.

Також Politeka писала, що у Петросяна великі неприємності після розлучення: «Степаненко відібрала останнім».