Подробиці взаємин Дженніфер Еністон з чоловіками скоро стануть відомі громадськості

Після розлучення з актрисою Джастін Теру почав писати автобіографію. За словами джерел, у книзі велику увагу буде приділено Еністон і її непростим стосункам з чоловіками.

Наголошується, що Джастін завжди відчував себе на других ролях. Нібито Еністон ніколи не переставала думати про колишнього чоловіка, тому і другий її шлюб так швидко обернувся розлученням. Зараз, коли Дженніфер все частіше з'являється на публіці в компанії Пітта, Теру неймовірно ревнує.

«Після розлучення з Дженніфер Джастін почав писати книгу про себе. Там дуже багато моментів з їх спільного життя. Охочих видати книгу повно, і зараз Джастін підбирає найбільш вигідний для себе варіант. Джастін провів більшу частину їх шлюбу, відчуваючи себе заміною Бреду Пітту, але Еністон запевняла його знову і знову, що це не так. Тепер з'ясовується, що він був прав, і це його ранить», — розповіло джерело, наближене до артиста.

Нагадаємо, що Теру почав кар'єру ще в 90-х, але слава прийшла до нього після виходу серіалу «Залишені». Проект отримав хороші відгуки від критиків, але після третього сезону його закрили. Зараз в кар'єрі Джастіна знову настала криза.

Крім того, за словами інсайдерів, він все ще не може відійти від драми в особистому житті.

«Джастін відчуває, що витратив роки свого життя на жінку, яка в кінцевому підсумку була закохана в когось іншого. Зараз вона практично ігнорує його, тому у Джастіна є відчуття, що йому нічого втрачати», — заявив інсайдер.

Сама Еністон поки не коментує чутки про возз'єднання з Піттом і конфлікті з Теру. Відомо, що після розлучення з Анджеліною Джолі Бред зв'язався з першою дружиною і попросив у неї вибачення за доставлену біль. Після цього Дженніфер стала регулярно спілкуватися з Піттом і навіть запросила його на святкування свого 50-річчя.

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