Громадський і політичний діяч, співачка Анастасія Приходько, яка під час Революції гідності залишила кар'єру в Росії і повернулася в Україну, дорікнула РФ

Вона підкреслила в інтерв'ю для видання Gazeta.ua, що без жалю виїхала з країни, яка напала на її Батьківщину.

"До цього я жила в Росії сім років. Коли Крим окупували, я для себе вирішила, що більше в Росію не їжджу. Чим далі, тим більше я з Росією рвала. Віддала отримані там нагороди, тому що зрозуміла, що довіряти цій країні не можна вже ніколи. Тому для мене тема Росії закрита", - підкреслила вона.

Крім того, Приходько додала, що тема Росії для неї зараз нецікава.

"Шкода тільки, що багато часу я на неї витратила і не змогла зрозуміти раніше: Україна - це моя мати. А тема Росія мені навіть не цікава. Нехай вони там всі перегризуться. Нехай хоч вішаються. Мені байдуже. Серце не дрогне", - сказала вона.

Також вона розповіла про своє життя в РФ і людей, які там живуть:

"Мені навіть ночувати там не хотілося. У Москві люди мені бачилися зашореними. Та вони там всі дуже злі. Там ніколи сонце не світить. Навіть влітку все-все сіре. І люди якісь сірі, похмурі. Таке враження, що їх клонували всіх. От є еліта, бомонд якийсь. А звичайні люди - клони такі ходять".

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Як повідомляла Politeka, співачки Анастасії Приходько більше немає, настають зміни: «Коломойський за спиною…».

Також Politeka писала, що Приходько жорстко висловилася про участь на «Євробачення» від Росії.