Модель перевершила сама себе

Модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2019» показала розкішні форми у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, передплатник зірки цікавиться, чи могла б вона пробачити зраду коханої людини.

«Зважаючи, що Ви вважаєте зрадою», - відповіла вона йому.

Звернемо увагу, що Паша супроводила відповідь знімком у відвертому червоному вбранні без білизни, який підкреслює її розкішні форми. Завершують образ сумочка під колір джинсів і червоні окуляри з туфлями.

Уточнимо, що знімок модель викинула в Сторіс – сказати що-небудь її шанувальники не змогли.

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На фото Маргарита позує в шкіряних штанях і куртці. Вона розстебнула останню і відхилила її руками. Як виявилося, Паша вирішила зробити фото без білизни. Модель позувала на білому фоні і вирішила в цей раз зібрати волосся у хвіст.

"Билися Ви коли-небудь з дівчиною?", - задали питання Маргариті. Вона відповіла: "З сестрою в дитинстві, ми двійнята. Це вважається? А так, я віддаю перевагу вести діалог".

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все через те, що Паша опублікувала в сторіс знімок, де така функція відсутня.

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