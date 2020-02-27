57-річна Жанна Агузарова не перестає дивувати своїх шанувальників

Як передає Politeka.net, про це пишуть російські ЗМІ.

Свій новий "образ" Жанна Агузарова представила в ефірі програми "Музикаліті", яку веде Максим Галкін.

Перед камерами Агузарова постала в дивному багатошаровому вбранні. Волосся залишила розпущеним, доповнивши зачіску шматочками золотої фольги в області скронь.

Але шанувальників найбільше збентежила міміка зірки 80-их: обличчя Агузарової здавалося знерухомленим практично під час усього ефіру.

Весь випуск Жанна Агузарова розповідала про свій творчий шлях. Вона розповіла, що вважає себе кращою співачкою у вітчизняному шоу-бізнесі за останні 30 років.

Крім виступів на сцені Жанна Агузарова сама писала багато текстів, а також змогла створити образ, що запам'ятовується «інопланетянки», на який зараз рівняються як російські, так і зарубіжні колеги.

Поява "оновленої" Жанни Агузарової настільки приголомшила користувачів соцмереж, що вони залишили десятки гнівних коментарів під публікацією.

"Що у неї з обличчям? Треба було перед записом ефіру їй пакет на голову надіти", "Лялька Чаккі", "Приємно бачити, що у Жанни прогресує шизофренія. Значить не прикидалася", "Почав дивитися і відчуття було, що зараз прийдуть санітари і Жанну заберуть, навіть почав переживати", "Тепер я знаю як виглядає королева кіберпанку", "Ніколи не думав що побачу когось, чия зовнішність буде гірше ніж у Монгола", - написали вони під видеороликом.

Раніше ми розповідали про те, що хірург понівечив Жанну Агузарову під час пластичної операції. Агузарова з'явилася на ювілеї радянської рок-групи "Квіти" в Кремлівському палаці, де і потрапила в об'єктив фотокамери одного з своїх фанатів.

Приємно бачити, що Агузарова, яка завжди відзначалася любов'ю до навіженим і яскравим вбранням, не зрадила своєму стилю і нині постала в білій кофті з глибоким вирізом, великих окулярах у жовтій оправі, з экстраванатной зачіскою і сміливим макіяжем.

Тим не менш багатьох налякало обличчя знаменитості. Користувачі припустили, що співачка перенесла пластичну операцію, а, можливо, навіть не одну. Зокрема, здається, що її рот не закривається через хірургічного втручання.

Нагадаємо, Жанна Агузарова кардинально змінила зовнішність: «збільшилися в кілька разів».

Як повідомляла Politeka, хірург понівечив зірку 90-х, фото після пластики потрапило в мережу: "Шок контент"

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