Джен Аткин 26-річна модель, яка вразила весь світ дивним перевтіленням

Після дуже хворобливого розставання зі своїм хлопцем дівчина схудла на 51 кг і стала Міс Великобританія 2020, пише Daily Mail.

Дівчина народилася і виросла в маленькому містечку Грімсбі, вона й уявити собі не могла, що потрапить на сцену конкурсу краси, а тим більше представить свою країну на заході “Міс Світу 2020”.

Джен Аткин все життя страждала зайвою вагою.

Всерйоз зайнялася собою вона три роки тому. Дівчина стала щодня займатися в тренажерному залі, стала правильно харчуватися. І так позбулася від зайвих 51 кг. Тепер ідеальною фігурою моделі, а також її силою волі, захоплюється не тільки Великобританія, але і весь світ.

Джен Аткин зізналася, що ще три роки тому вона була замкнутою і невпевненою в собі дівчиною. Однак наполеглива робота над собою завжди приносить хороші плоди — у цьому Аткин переконалася на власному прикладі.

Взялася за свою фігуру вона тільки після того, як пережила важке розставання з своїм бойфрендом. Спочатку дівчина почала добиратися на роботу на велосипеді, потім займалася самостійно фізичними вправами за допомогою відео-уроків, доступних в інтернеті. Вона скоригувала своє харчування, і вже дуже скоро побачила перші результати. Дівчина дуже зраділа змін, тому вирішила, що зупинятися не можна, вона купила абонемент в тренажерний зал і записалась на консультацію до дієтолога.

Крім модельної кар'єри, Джен Аткин захоплюється музикою професійно. Також дівчина є почесним членом благодійної організації, про такий своїй діяльності вона розповіла в рамках конкурсу. Тепер, восени 2020 року, Джен Аткин буде представляти Великобританію в конкурсі Міс Світу 2020.

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