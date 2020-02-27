Знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася спортивним вранці разом зі своїм чоловіком Потапом

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка буквально завалила Instagram спільними фото з чоловіком, зробленими під час тренування. Зазначимо, Каменських вже давно приступила до звичних тренувань у спортзалі і з задоволенням демонструє свою спортивну і яскраву форму.

І це не дивно, адже вона разом з чоловіком Олексієм схудла на 20кг заради весільної церемонії, що пройшла навесні минулого року.

Сама зірка на представлених фотографіях виглядає дуже щасливо, адже тренування є обов'язковою частиною її дня. Настя також любить бігати, незалежно від графіка і відпочинку. Рано вранці Каменських відправляється на пробіжку, причому часто разом з чоловіком.

«Це був чудовий ранок! Раннє, а від того таке солодке😌 06:00 КИЇВ», – написала Каменських під новими кадрами.

Нещодавно в розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя збиралася на пісенне шоу "Голос", після артистка представила пропаща підсумок зборів.

Фото звідти Каменських також засвітила в Сторі. На нових кадрах вона позувала не одна, а разом з колегами. При цьому Настя одягнена в стильний і стриманий наряд - класичний сірий комбінезон, який підкреслив її схудлу і струнку фігуру. Сама артистка виглядає зухвало - на одному з кадрів вона навіть залізла на суддівське крісло і похвалилася глибоким декольте з масивними прикрасами, скрывшими його.

Зазначимо, також зірка представила кадр з Юрієм Горбуновим - провідним музичного шоу, зірка позувала на знімку в тому ж образі, що і на першому фото.

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