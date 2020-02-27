Репер Серега (Сергій Пархоменко) забрав дітей у біологічній матері і не показує їх їй

Колишня дружина Серьоги Поліна Ололо заявляє, що чоловік утримує їх спільних дітей і не дає зустрічей. Вона не знає, де знаходяться її сини і не може з ними говорити по телефону. Про це передає "Сьогодні".

"Мій колишній чоловік Сергій Пархоменко забрав дітей і останнім часом перешкоджає нашим зустрічам, контакту, і я не знаю, де вони знаходяться, він ретельно приховує їх. Історія триває півроку. Але останні місяці взагалі якесь свавілля. Віддала я їх на місяць до нього на відпочинок, потім методом провокації він забрав їх на рік. Зараз я не маю можливості навіть почути їх. І, до речі, діти живуть зі сторонніми людьми, а іноді й самі", – заявила колишня дружина.

Поліна додає, що колишній чоловік ходить по програмах і розповідає, як сам виховує своїх дітей. Вона вже готує заяву в правоохоронні органи на свого колишнього чоловіка.

"В даний момент Сергій Пархоменко активно відвідує програми, висловлюючись про те, що він героїчно виховує своїх дітей самостійно, коли насправді дітей забрали від мене, матері і ретельно приховують їх! Дітей я не бачу, не чую, і всім наближеним до їх життя заборонений будь-який контакт зі мною. З цього приводу вже готується заява в правоохоронні органи, і також готуються документи для подачі в суд на Сергія Пархоменко", – каже Поліна.

Повідомлялося, що 42-річний репер Серьога подав документи на заочне відділення Національного аерокосмічного університету ім. М. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

«Поліграф – студент ХАІ», – співак підписав знімок.

У навчальному закладі журналістам підтвердили інформацію про те, що Сергій Пархоменко, а саме таке справжнє ім'я артиста, 13 серпня подав документи в приймальну комісію вузу. Він став студентом заочного відділення факультету літакобудування, оскільки є «фанатом авіації».

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