Відома українська співачка Настя Каменських показала новий образ в Instagram

На кадрах Настя сидить у позі лотоса й крутиться на підлозі. Вона в цей раз позувала в штанях і салатовому боді. Волосся в цей раз Каменських зібрала у високий хвіст. На тлі можна побачити маленькі прожектори, які світять вгору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати за 10 хвилин переглянули відео майже 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Я тепер знаю як виглядає людина, яка страждає фігньою", "На правильному шляху до істинного "Дзену", "Красуня", "Ти мені все життя зіпсувала", "Гоп-стоп, ми підійшли з-за рогу", "Найкраща", "Люблю тебе", "Годна дівиця", "Це просто", "Настя вогонь".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася спортивним вранці разом зі своїм чоловіком Потапом.

цього разу зірка буквально завалила Instagram спільними фото з чоловіком, зробленими під час тренування. Зазначимо, Каменських вже давно приступила до звичних тренувань у спортзалі і з задоволенням демонструє свою спортивну і яскраву форму.

І це не дивно, адже вона разом з чоловіком Олексієм схудла на 20кг заради весільної церемонії, що пройшла навесні минулого року.

Повідомлялося, що Настя Каменських розохотила шанувальників жарким танцем в коротких шортах.

На кадрах Настя в білій футболці і коротких джинсових шортах наочно демонструє, чому саме вона вважається однією з найяскравіших зірок української естради. Співачка ритмічно рухається під музику, вигинає спину і трясе на камеру своїми підтягнутими сідницями.

Шанувальники Каменських очікувано підтримали співачку компліментами. При цьому в коментарях до відео деякі почали обговорювати можливу вагітність зірки. У той же час користувачі відзначили, що Настя помітно схудла.

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