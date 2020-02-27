Відома українська співачка MARUV показала свій танець в Instagram

На кадрах Анна Корсун, таке справжнє ім'я співачки, позує в футболці і чорних лосинах або чомусь подібному. Образ вона доповнила великими підборами. MARUV танцює перед камерою і в певний момент сідає навпочіпки, а після цього розташовує руки між ніг. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити чи написати коментарі під танцем. Все із-за того, що Корсун опублікувала кадри в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що скандальний російський співак Юрій Лоза вважає, що українській зірці MARUV потрібно терміново їхати з України.

«Я не стежу за українськими артистами, мені абсолютно все одно, що у них там відбувається. Судячи з усього, це йдеться про якусь дівчину, яка співає англійською. Вони всі по-англійськи співають. Ну, подумайте самі, невже це те, що може зігріти російського слухача? Англійська пісня, виконана українською артисткою. Я розумію, що російської людини можна зігріти російської піснею. А від англійської пісні йому добре не буде», - зазначив він.

Повідомлялося, що нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами.

цього разу зірка показала фігуру в чорному мереживній корсеті і темних спортивних штанах, доповнивши образ звичними супер-високими підборами. Так, артистка приголомшила пікантними кадрами в Instagram, зробленими під час концерту в цьому вбранні. У розділі Сторі співачка практично поставила перед собою на коліна одну з дівчат і забавно позувала зверху, наче пані.

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