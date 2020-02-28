Хто вони - гармонійні пари, в яких склалося практично все, крім однієї, для когось, можливо, прикрої "дрібниці"?

Пропонуємо Вам згадати кілька пар світових зірок, де чоловіки нижче своїх дам. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram і Twitter-публікації, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі та актор Джейсон Стетхем

Наречена знаменитого актора Джейсона Стетхема і мати його сина Джека Оскара - зірка світових подіумів. Вони разом вже чимало років, але не поспішають узаконити свої стосунки. При цьому пара виглядає дуже гармонійно.

Актор Деніел Редкліфф жив бурхливим життям - йому приписують чимало романів, так ще в січні 2012 року Редкліфф заявив, що перебуває у відносинах з асистенткою режисера Розі Кокер. Але вже в жовтні того ж року стало відомо про їх розрив. З 2012 року зустрічається з американською актрисою Ерін Дарк, яку зустрів на зйомках фільму «Убий своїх коханих». У 2014 році ходили чутки про їх заручини, але батько Ерін спростував їх.

https://www.instagram.com/daniel9340/?utm_source=ig_embed

https://twitter.com/fwksthephoenix/status/502531200909864960

Довгонога актриса-красуня Камерон Діас, яка нещодавно стала мамою щаслива, судячи з опублікованих в мережі фото, з гітаристом групи Good Charlotte Бенджі Медденом.

Легендарна актриса Ніколь Кідман і музикант Кіт Урбан щасливі разом – у них навіть один акаунт у популярній соцмережі, ніби як, на двох. Парочка охоче позує перед фотографами, а Ніколь іноді, відзначають шанувальники, навіть помітно присідає і нахиляється поруч з чоловіком, щоб той здавався вищим.

Екс-президент (23-й за рахунком) Франції Ніколя Саркозі одружився в свій час на зірці світових подіумів Карлі Бруні. Видатний зріст манекенниці і достатньо «скромний» як для чоловічого - ніяк не заважають парі бути разом ось уже 12 рік, Карла досі публікує у своєму акаунті в популярній соцмережі ніжні і пам'ятні фото з чоловіком.

Раніше ми писали про список зірок з розбитим серцем, яким за 40. В ньому фігурують такі відомі імена, як Моніка Беллуччі, Ванесса Параді, Дженніфер Еністон.

Актриса і одна з найкрасивіших жінок світу Моніка Беллуччі була одружена з також актором, і також, як вона відомим - Венсаном Касселем. У пари двоє дітей.

Моніка і Венсан познайомилися під час зйомок фільму «Квартира» в 1996 році. Пара прожила щасливо багато років, але, коли Моніка постаріла або ж стосунки себе вичерпали, Венсан закохався в молоду і ефектну темношкіру красуню-модель Тіну Кунакі. Пара зараз разом, у них є спільна дитина.

Ванесса Параді і Джонні Депп

Пара подружилася під час зйомок фільму «Дев'яті врата», через три місяці Ванесса повідомила, що вагітна. Зараз вже доросла дочка однієї з найпомітніших і витончених «парочок» свого часу блищить на світових подіумах і в кіно – Лілі-Роуз Депп виросла копією батька стверджують одні, дуже схожою на матір – наполягають інші.

У пари також є син. Вони були разом 14 років, після чого Джонні закрутив роман з партнеркою по знімальному майданчику «Ромовий щоденник» Ембер Хьорд. Але і з нею актор вже встиг посваритися, через пару років відносин.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Про історію «нещасної Джен», яку Бред Пітт покинув заради спокусливої і талановитої Анджеліни Джолі – не чув хіба що лінивий. Але і інші серйозні стосунки Аністон успішними не назвеш. З Джастіном Теру вони зустрілися в зрілому віці, одружилися, але щастя тривало всього кілька років, після чого пара розлучилася, дітей у них немає.

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