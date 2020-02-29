Українські зірки люблять відпочивати в наймальовничіших куточках світу

Фотографії з дорогих курортів вони публікують на своїх сторінках в Instagram, передає Рoliteka.net. Особливо активно зірки відпочивали у другій половині зими, коли новорічні корпоративи відгуляні й можна трохи розслабитися.

Українська співачка Надія Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом і друзями відпочивала на Мальдівах.

Разом з ними на відпочинок вирушили бізнесвуман Лєра Бородіна та її чоловік, ведучий Андрій Шабанов.

Повернувшись з Мальдів, Надя і Володимир поїхали в Португалію, де насолоджувалися природою і смачною їжею. Незважаючи на прохолодну погоду пара чудово провела час у Лісабоні.

На Мальдівах відпочивав і співак Монатік зі своєю сім'єю. Він і його дружина Ірина публікували багато спільних фотографій з відпочинку.

Телеведуча Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим відзначили Різдво на Сейшелах. Вони з задоволенням ділилися знімками з відпочинку.

Настя Каменських і Потап провели відпустку в Мексиці. Співачка розповідала, що під час відпустки намагалася кожен день вбиратися і чепуритися для чоловіка. Цікаво, що під час відпочинку Каменських не переставала займатися спортом.

Українська співачка Злата Огневич відпочивала на Балі. Вона насолоджувалася природою і теплим кліматом Індонезії, танцювала під тропічним дощем. Дівчина розповіла, що поїхала на Балі всього з одним рюкзаком, в який вмістилися всі її речі.

Телеведуча Леся Нікітюк ділилась яскравими знімками з відпочинку в Єгипті та ОАЕ.

«Судячи з фотографій, Леся живе на морях і більше нічого не робить, життя суцільний відпочинок))))», - написала фанатка під постом артистки з відпустки.

Нагадаємо, що Дорофєєва потрясла п'ятою точкою перед Позитивом, мережа в захваті: "Ех, завжди б так".

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