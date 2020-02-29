В українському шоу-бізнесі чимало харизматичних чоловіків телеведучих, за якими приємно спостерігати

Politeka зібрала топ найяскравіших чоловіків на телебаченні, які ведуть найцікавіші проекти і шоу.

Юрій Горбунов – справжній старожила українського шоу-бізнесу. Його кар'єра полетіла вгору завдяки ранковій передачі «Підйом», яку він вів разом з Машею Єфросиніною.

На ранковому шоу вони пропрацювали 6 років, завдяки чому були одними з найбільш затребуваних ведучих в Україні. У 2006 році Горбунов перейшов з «Нового каналу» на «1+1», де і працює до цих пір. Сьогодні Горбунов веде такі проекти, як «Танці з зірками», «Голос. Діти».

Володимир Остапчук, який нещодавно пережив гучне розлучення з дружиною, став відомим після того, як у компанії ще двох ведучих провів «Євробачення» 2017 року.

Він працював на "Інтері", «1+1», ТЕТ та інших каналах. Найбільше Остапчук заробляє на корпоративах, веде різні премії та масові заходи.

Олександр Педан, як і Юрій Горбунов, став відомий завдяки передачі «Підйом». Насправді, ця передача дала старт дуже багатьом українським телеведучим.

Педан веде багато проектів на «Новому каналі», а також займається своїм власним Ютуб-проектом.

Учасник шоу «Холостяк», телеведучий Микита Добринін сьогодні працює на М1. Але раніше молодий чоловік з'являвся в проектах інших телеканалів, у тому числі Інтера і «1+1».

Андрій Бідняків став відомим завдяки участі в шоу «Орел і решка», а також проекті «Х-фактор». Крім цього, він веде безліч проектів на російському телеканалі «П'ятниця», де транслюють передачі українського виробництва.

Нагадаємо, що холостяк Микита Добринін з молодою нареченою роздяглися заради пікантних кадрів: "Ух, яка поза!".

А ще Politeka писала, що Горбунова і Нікітюк зняли в самий пікантний момент: "А як же Осадча?".

Також Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук змінився до невпізнання після розлучення: нове фото говорить саме за себе.