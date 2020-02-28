Відома українська співачка Оля Цибульська п'ять років боролася із зайвою вагою

Оля розповіла, що їй вдалося скинути 12 кілограм. Вона зайнялася собою, так як захотіла змінити своє сімейне життя. Про це Цибульська заявила в інтерв'ю ТСН.

""Ми з чоловіком давно у відносинах між "купити мультиварку на 8 Березня" і "його схвилює одна лише думка про мене" - я вибрала другий варіант. Утримувати рівень пікантності у відносинах нелегко, але воно того варте", - сказала Оля.

Цибульська додала, що можна отримувати задоволення від пари тільки в тому випадку, якщо отримуєш задоволення від себе. А останнім часом їй це не вдавалося. Вона перемикала виступи зі своїми каналами, видаляла більшу частину студійних фото. Останньою краплею було те, коли вона побачила шоу зі своєю участю. Оля не впізнала себе на екрані.

Співачка зазначила, що максимальна вага її становив 68 кг, а зараз ваги показують 56. Оля розповіла, що вона не п'є воду і не їсть після 19.00. Також відмовилася від улюбленого продукту - картоплі.

Ще один секрет - кунжутне або лляне насіння, яке вона вживаєте вранці.м Цибульська повідомляє, що продукт очищає організм і додає легкості.

Два рази в тиждень співачка робить собі монодень. В такі дні вона вранці, вдень і ввечері їсть тільки один продукт.

"Зазвичай це сира гарбуз, овочеве рагу або сир. Так я економлю сили організму і калорії, а собі – час і фантазію на щось значно цікавіше", - каже Оля.

Повідомлялося, що відома українська співачка Оля Цибульська похвалилася схудлим тілом в новому знімку.

Так, Цибульська пропонує шанувальникам розповісти, як пройшов їх день. Супроводжує це все вона гарним віршем.

Цибульська показала фото, де вона позує в чорній сукні, що підкреслює її елегантну, схудлу фігуру. На це звернули увагу і її прихильники.

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