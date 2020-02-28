Продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін прокоментував чутки про депресію у артиста

Про це знаменитий український продюсер розповів в інтерв'ю «УП». Так на запитання ведучої «Чому складається враження, що він (Андрій Данилко – ред.) в депресії?» Нікітін відповів:

«Він любить брати участь у проектах високого рівня. Тобто, пам'ятається ми літали на зйомки «Спай» - тут тобі і Джуд Лоу, Джейсон Стетхем… І всі: «Вєрка – ти неймовірна… «Юра, твій Данилко – супер!»». Нікітін зазначив, що тоді все було зорганізовано на найвищому рівні і після такого класу роботи, Данилко після зйомок і побаченого вийшов і каже:

«Розумієш, я от так хочу».

Тому будь-яка метушня, не такий високий рівень організації творчої роботи, зазначає Нікітін, з якими Андрій стикається в українських реаліях викликають у нього свого роду сум.

Також Нікітін анонсував мега шоу Данилка в Штутгарті, де знаменита Вєрка Сердючка виступить з висхідними зірками українського шоу-бізу групою «KAZKA» до 8 березня.

Однак раніше ми писали, що Андрій Данилко не хоче виступати в Європі. Він заявив, що Вєрка Сердючка хоче, а Данилко ні.

«Я в цьому костюмі вже як танк. І я не безкоштовно ж сюди ходжу, тільки з великої любові до вас», - зазначив він після виступу на Нацвідборі "Євробачення".

Як відомо, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів друге місце на Євробаченні 2007 року з піснею «Dancing Lasha Tumbai». Пізніше Данилко став членом журі на Нацвідборі як найдосвідченіший конкурсант.

Нагадаємо, Данилко не стримався і видав правду про роман з мамою Сердючки.

Як повідомляла Politeka, Данилко налякав українців різкими змінами у зовнішності, співак серйозно хворий.

Також Politeka писала, що Данилко перервав мовчання і видав правду про "помсту" за Росію.