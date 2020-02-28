"Пишна! краса співачки викликає обожнювання у мільйонів її шанувальників

Відома співачка Анна Сєдокова показала нові фото в яскравих костюмах

На фото Сєдокова позує в спортивних або, як каже молодь "похідних" повсякденних костюмах авторської лінії одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Артистка при демонстрації товару і свою жіночну фігуру не забула продемонструвати: Анна крутилася перед дзеркалом, повернулася навіть раз і випятила на камеру свої підкачані сідниці.

Варто зазначити також, що на куртах були сріблястий принти, ймовірно, у вигляді японської гейші. Сама Сєдокова дуже задоволена виконаною роботою свого міні-бренду і не приховувала емоцій з приводу.

Зазначимо також, що коментарі до даної публікації пишногруда екс-ВІА Гра обмежила, а що послужило причиною тому - залишається для її фоловерів загадкою.

Раніше повідомлялося, що Сєдокова похизувалася інтимним відео з молодим коханцем.

Цього разу Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс та Анна вирішили завести песика, немов молода сім'я.

"Хочу, щоб історія нашої любові бігала по будинку", - написала Седокова.

Причому раніше артистка відверто прокоментувала стосунки з коханим Янісом Тіммой.

Нагадаємо, Сєдокова показала, чим займалася з коханцем на роботі

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