Відома співачка Анна Сєдокова показала нові фото в яскравих костюмах
На фото Сєдокова позує в спортивних або, як каже молодь "похідних" повсякденних костюмах авторської лінії одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.
Артистка при демонстрації товару і свою жіночну фігуру не забула продемонструвати: Анна крутилася перед дзеркалом, повернулася навіть раз і випятила на камеру свої підкачані сідниці.
Варто зазначити також, що на куртах були сріблястий принти, ймовірно, у вигляді японської гейші. Сама Сєдокова дуже задоволена виконаною роботою свого міні-бренду і не приховувала емоцій з приводу.
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Зазначимо також, що коментарі до даної публікації пишногруда екс-ВІА Гра обмежила, а що послужило причиною тому - залишається для її фоловерів загадкою.
Раніше повідомлялося, що Сєдокова похизувалася інтимним відео з молодим коханцем.
Цього разу Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс та Анна вирішили завести песика, немов молода сім'я.
"Хочу, щоб історія нашої любові бігала по будинку", - написала Седокова.
Причому раніше артистка відверто прокоментувала стосунки з коханим Янісом Тіммой.
Нагадаємо, Сєдокова показала, чим займалася з коханцем на роботі
А ще Politeka писала, що Сєдокова здивувала розпухлим обличчям без макіяжу
Також Politeka повідомляла, що Сєдокова похизувалася інтимним домашнім відео