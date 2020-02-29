Ведуча шоу "Х-фактор", актриса Даша Трегубова поділилася знімком з публічного заходу

Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото зірка телеканалу СТБ позує в червоному гольфі і яскравій спідниці з геометричним принтом. Дівчина доповнила свій образ високими чобітками. На одному фото Трегубова позує для камер в самоті, а на другому до неї приєдналася ще одна телеведуча СТБ Надія Матвєєва. Як повідомила Трегубова, вона в такому вигляді прийшла на презентацію нового бренду української косметики.

За годину пост артистки зібрав майже тисячу лайків. Шанувальники актриси захоплюються її зовнішнім виглядом.

«Класні, прекрасні», «Талановита і чудово-прекрасна дівчина», «Як завжди прекрасна», «Дарина, Ви дуже гарна», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Даша Трегубова порадувала своїх шанувальників фотографією в купальнику. Дівчина опублікувала знімок, на якому вона красується в чорному купальнику із зав'язочками. Краплі води потрапили на її тіло. Даша зігнулась і показала свій животик і ідеальну талію.

39-річна Трегубова працює на телебаченні з 18 років, але широко відомою вона стала завдяки шоу «Х-фактор», куди її запросили вести 10 сезон шоу. Крім цього, Трегубова виступає постійним експертом у телепроектах СТБ на кшталт шоу «Все буде добре» і «Битва екстрасенсів». Дарина знімалася у безлічі фільмів і серіалів українського виробництва. В Інстаграм дуже популярні її ролики, де вона читає вірші.

Актриса досить часто веде заходи і корпоративи, виступає продюсером шоу і режисером. Як бачимо, дівчина дуже багатогранна. Певний час вона навіть працювала копірайтером у рекламному агентстві, де писала сценарії для рекламних роликів та слогани до них.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

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