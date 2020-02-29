Знаменита співачка Світлана Лобода показала нове фото, зроблене під час зйомок кліпу

Артистка досить часто викладає стильні, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників. Причому і кліпи та кадри з концертів викликають не меншу реакцію серед користувачів.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

В цей раз в незвичайному і відвертому образі артистка з'явилася в новому кліпі, який вийшов лише кілька днів тому. Щоб підігріти інтерес до своєї нової роботи співачка активно постить нові кадри, зняті під час запису "Нового Риму".

Причому в кліпі кадри, за словами шанувальників, за стилістикою нагадують фільми жахів. Спочатку в ролику з'являється рука співачки з досить довгими нігтями, а потім і вона сама. Артистка витанцьовувала у дивних образах разом з натовпом чоловіків, дивуючи рухами.

Останній кадр в Instagram у шкіряній спідниці також викликав досить неоднозначну реакцію:

«Подумала Пугачова 😅», «Світла ми #ждемтанцысволками 🙏», «Здалося шостий палець знову эаэахаэах», «А мені ось подобається кліп, а тобі? 😍❤️», «Так личить цей образ🐍», «Пальці це взагалі найголовніше ! «Відлік пальців»😂😂😂😂», «"Світла, що за жарти анатомички?"😂», – пишуть користувачі.

До цього Світлана показала, як відпочиває з колегами в Парижі, куди вирушила після зйомок кліпу «Новий Рим». Зазначимо, артистка виглядає дуже щасливо, позуючи разом зі знаменитим співаком Іваном Дорном та Бичоллой – відомим дизайнером і близьким другом.

«Ми такі щасливі , бо нам добре 😍сходили на @madonna 🔥🔥Чесно ? Я б сходила ще !! Такий стильний і чіткий спектакль . Хореографія незрівнянна!!!стільки думок . і таке післясмак... Номер frozen мене порвав!!! Я дуже рекомендую вам встигнути . у Парижі до середини березня ще будуть вистави . П. с. і яке ж це правильне перевтілення ! Захват і кайф🤲», – бурхливо прокоментувала новий пост зірка.

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