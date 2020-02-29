Відомий український співак MELOVIN показав новий образ в Instagram

На фото Костянтин Бочаров, таке справжнє ім'я співака, позизовал в кепці, толстовці, великих окулярах і джинси з дірками величезного розміру на колінах. Він був в автобусі або чомусь подібному. Можна побачити сидіння і вікно зі шторками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчора почали з Херсона, жаркого і емоційного! Сьогодні Миколаїв! Спробую тебе на смак", - написав співак під фото.

Фанати встигли поставити більше 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Андрій Михайлович, це ви?", "Як тобі концерт в Херсоні?", "Удачі і сил", "Я не можу повірити що це дійсно відбувається зі мною", "Так. Мабуть тур в підтримку нових джинсів, Красунчик", "Кепку у Данилко взяв?)", "Боже, заший штани, дитина", "До завтра", "то буде мій перший концерт. Буде неймовірно круто. Моя мрія збудеться", "Не холодно в таких джинсах????", "Мел, скинь фотки, будь ласка", "Тобі не холодно з такими дірками на колінах?", "Чекаємо тебе в Одесі", "як впорається тупістю людей, дуже потрібна твоя порада зараз)))".

Раніше ми повідомляли, що український співак MELOVIN поділився в мережі важливою новиною. Про це учасник Євробачення від України розповів на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Костянтин Бочаров опублікував зворушливе відео, на якому він крокує з дитиною на руках під церковний дзвін. Спочатку здається, що йде як на каторгу, адже його обличчя серйозно, на очах – чорні окуляри, а також він одягнений у все чорне. Більш того, MELOVIN навіть кроки робив у такт дзвін дзвонів. Після чого артист починає посміхатися і повертає дитину до себе обличчям. Епатажний у всьому співак не зміг і тут не здивувати публіку.

Нагадаємо, MELOVIN втомився мовчати і видав всю правду про роман з Данилко

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