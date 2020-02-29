Аліна Гросу підкорила новим образом у строгому вбранні з вражаючим декольте

Популярна українська співачка після весілля перебралася жити в Росію, але не закинула свою кар'єру в Україні. Артистка продовжує випускати нові пісні та кліпи і виступати на різних заходах. Як повідомляє Politeka, Гросу поділилася в своєму Instagram кадрами одного з таких виступів.

Так, артистка виступила на концерті «Руського Радіо Україна». З цього приводу вона поділилася двома новими фото. На першому співачка дає інтерв'ю до або після концерту. На знімку можна добре розглянути наряд Аліни, яка для виступу обрала строгу чорну сукню зі срібними прикрасами у вигляді ланцюгів на рукавах. Строгий крій вбрання оригінально доповнює глибоке декольте, яке вигідно підкреслює форми співачки.

На другому знімку Гросу вже виступає на сцені зі своєю підтанцьовкою.

«Спасибі @rusradio_ua за те, що так високо оцінили мою пісню #ГрязныеТанцы була щаслива вчора, перебуваючи на сцені, бачити велику кількість підспівуючих мені людей дякую вам за вашу любов і підтримку!», - написала Гросу.

В коментарях шанувальники засипали співачку компліментами.

«Ну дуже красива. Це тобі спасибі, Алін. За твої пісні і любов», «Оч кльова пісня і виконання ах, так, і кліп», «Ти найкраща!», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Гросу збентежила новими фото, на яких вона, оголивши плече, стоїть поруч з молодою людиною.

Знімки з радіостанції вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Гросу стоїть поруч з радіоведучим, який сидить на стільці. Аліна одягла чорну кофту з голими плечима. Під них співачка одягла мереживну білизну, яка визирає з-під кофти.

Фотографія Гросу вийшла вельми провокаційним, адже молодий хлопець повернув голову і дивився прямо на груди артистки. Видно, що Гросу сильно схудла і стала дуже мініатюрною.

«З самого ранку ми бешкетували з радіо і вели душевну бесіду», - розповіла Аліна.

Нагадаємо, безсоромна Аліна Гросу в мереживному ліфчику побешкетувала з новим чоловіком.

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