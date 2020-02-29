Відома українська співачка Віра Брежнєва показала спільне фото з дочкою в Instagram

На фото Віра позує в чорних окулярах і якийсь одязі. Поруч з нею старша дочка Соня Кіперман, яка була в сорочці, швидше за все. Фото було досить великим планом і практично нічого не видно. Можна помітити тільки кошик і позаду парасольку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прилетіти на кілька годин в ЛА, встигнути дати концерт і побачити свою улюблену красуню! Як завжди мало часу... До швидкої нової зустрічі, Місто Ангелів і Мій Прекрасний Янголятко. А ми вилітаємо в Сан-Франциско ✈️ сьогодні о 19.00 побачимось на концерті", - написала Віра.

Фанати встигли поставити 13 тисяч лайків за 13 хвилин і написали кілька коментарів:

"Справжнє янголятко", Чудові, обожнюю вас", "Як сестрички виглядаєте", "М'якої посадки в Сан-Франциско!", "Такі ніжні дівчата, прям навесні від вас віє зефірки", "Віра, скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся з батьками ваших спільних дітей, які у вас з ними стосунки і чи взагалі воно спілкування?", "Сан Франциско Вас чекає. Особливо Зара. Буду у Вас на концерті. Побачимося".

Повідомлялося, що українська співачка Віра Брежнєва представила на серії кадрів кілька яскравих образів для реклами власного косметичного бренду.

Зірка представила стильні кадри з фотосесії зі своєю продукцією, показавши не лише ідеальний колір шкіри і макіяж, але і струнку фігуру з представлених кадрах в Instagram.

«Мені так хотілося сказати кожному з вас: Ти красива. Ти унікальна. Я не можу це зробити особисто мільйонам. Але тепер я можу робити це з допомогою VERA @verabeauty.official Знай - Ти прекрасна.

Сьогодні 3 місяці з моменту запуску 💝 Ми ростемо, розвиваємося і раді вам 🌸 А це відео нагадало про те вечорі 💃🏼 спасибі всім, хто розділив зі мною!», – написала Віра в соцмережі.

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