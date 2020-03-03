Шанувальники вирішили несподівано нагрянути в гості до російської співачки Аллі Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна, щоб привітати з початком весни

Як передає Politeka.net, виявилося, що артисти зовсім не чекали гостей, тому їх візит 1 березня дещо збентежив. Кадри "атаки" з'явилися в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Як відомо, примадонна щорічно відзначає першу неділю весни. Це свято вона придумала для себе. Як правило, співачка збирала друзів, купувала жовті квіти і підводила підсумки року. В кінці традиційного застілля всі обов'язково тричі кричали: "Весну дозволяємо!". Але цей рік став, мабуть, винятком.

Ситуацію активно коментують у мережі: "Люди такі дивні..." Вона повинна нас підтримати!" Чому!!!??? Може, у неї поганий настрій, може прихворіла... І взагалі, непрошений гість гірше татарина!"; "Ну,як можна приходити без запрошення?!😡"; "Як вони туди потрапили? 🤔"; "Так неприємно на все це дивитися,як так можна себе принижувати"; "Да ладно вам, шанувальники хотіли підняти настрій в цей перший день весни.. Нічого поганого не бачу.. Адже Алла весну дозволяє..."

Організатори поїздки до будинку Алли Борисівни відзначили, що в результаті отримали від неї автографи, хоч вона сама і не вийшла, а ввечері того ж дня зустріли її біля Кремля. "Вона зупинилася і розмовляла з нами", - прокоментувала одна із затятих прихильниць Пугачової.

До речі, до людей вийшов Галкін, який, як ми раніше повідомляли, зняв все дійство, передав автографи і пофотографувався з людьми.

Фанати вишикувалися в ряд, склавши заготовлені плакати так, що вийшов напис: "З весною!" і заспівали для примадонни.

"А класно співають😅😍🌹"; "Максим, ваші пости завжди приємно дивитися. Завжди щось добре і приємне). З Масницею, з весною!"; "А Алла не фотографувалася? Чому за двох?"; "По весняному душевно, тепло і мелодійно!🌹", - писали в коментарях під постом Галкіна.

Нагадаємо, що Максим Галкін налякав розвагами своїх дітей на ніч дивлячись: "З цього і починаються...".

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