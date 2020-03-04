29-річна українська співачка й телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, похвалилася витонченою фігуркою

Як передає Рoliteka.net, артистка виклала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз). Регіна, яка ділить свій час на роботу й догляд за сином-немовлям, постала при повному марафеті. Артистка усамітнилася, щоб засняти найсмачніші ракурси.

На ній вечірнє плаття чорного кольору з блискітками і оригінальним кроєм в зоні декольте. Від жаркого виду Регіни, мабуть, розтанули б льодовики. Дівчина спокусливо покрутилася під музику, погравши копицею шикарного волосся, а також відправила фанатам повітряний поцілунок. З її обличчя при цьому не сходила щаслива усмішка.

За чотири години ролик встигли лайкнути більше 300 000 людей. Зірку засипали компліментами.

"Левова грива 💋💋💋"

"Ну яка ж ти краааасоооткааа🤩"

"Як завжди неперевершена!!!😍"

"Боже, яка гарна 😍"

"Хіба можна бути такою гарною 😁"

"Красуня 😍 Зачіска вогонь 🔥"

Раніше ми повідомляли, Тодоренко після відпочинку на Мальдівах почала надолужувати згаяне на роботі. Так, вона похвалилася в Instagram кадрами зі зйомок чергового ефіру «П'ятниця з Регіною». Зірка з'явилася в брючному костюмі, який виглядав на ній злегка мішкувато, за що тут же "отримала на горіхи" від уважних фоловерів.

"Регіна, ну навіщо вам цей оверсайз??? У Вас гарна фігура. Ви ж не Карлсон! Модно, не означає красиво!!!🤦‍♀️", - писали в коментарях.

Також ми повідомляли, співачка здивувала шанувальників забавним фото, на якому вона прийняла незвичну позу в кріслі. Дівчину підловили й сфотографували під час роботи над тією ж програмою "П'ятниця з Регіною". А свою серйозність зірка жартівливо описала в підписі, назвавши себе "продюсершою".

Тодоренко похвалилася, що обожнює свою роботу, адже зустрічається з цікавими і навіть культовими особистостями.

"Ділова ковбаса)))"; "Вау, вау, вау"; "нереальна красуня", - відреагували фанати.

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