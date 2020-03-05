Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показалася у відвертому шкіряному плаття на заході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Журналу "Наталі" сьогодні 25 років!!! Браво! Ого!!! Ще зі студентських років пам'ятаю його... Пам'ятаю, як відкладала гроші, спеціально, щоб купити свіжий випуск« Наталі». Яким було моє щастя, коли вперше потрапила на сторінки журналу. Як батьки купували і ненароком залишали журнальчик з доцею на столику, коли друзі повинні були прийти на чай... І як просто батьки говорили: « а, журнал дати подивитися - так там наша Ліля!», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що для заходу ведуча вибрала чорне шкіряне плаття з вирізом, що привело в захват її фанатів.

«Давно мріяла побачити тебе в такому платті! Краса», «дуже красива», «плаття відпад. Підкреслює всі приналежності», «красуня», - пишуть вони.

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На сторінці в соціальній мережі Instagram Лілія Ребрик розмістила яскраві знімки, зроблені під час відпустки на Мальдівах.

На фото Лілія в довгому пляжному сарафані відображена в обнімку зі своїм коханим чоловіком Андрієм Диким на тлі блакитного неба і пальм. Їхні обличчя так і світяться щастям, адже теледіва давно мріяла про відпочинок саме на Мальдівських островах.

«З тобою, хоч на край світу», - лаконічно підписала знімок ведуча.

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