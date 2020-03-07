Серед українських зірок чимало тих, хто жити не може без домашніх вихованців. Незважаючи на постійні зйомки, гастролі і незручний графік, знаменитості все ж заводять собі котів і собак
Politeka.net вирішила згадати, в кого із зірок є домашні улюбленці.
У телеведучої Лесі Никитюк є собака Рафаель (скорочено Рафчик). Никитюк просто обожнює свого вихованця, тому нерідко бере його з собою на зйомки. До речі, одного разу телеведуча принесла свою собаку на зйомки шоу «Хто зверху».
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У скандальної співачки MARUV є улюблена собака по імені Ізольда породи бульдог. Дівчина часто викладає фотографії зі своїм вихованцем. Крім цього співачка часто буває в притулках для тварин, допомагаючи безпритульним собакам і кішкам знайти дом.
Українська співачка Даша Астаф'єва в 2019 році завела собаку по кличці Луна. Вона постійно викладає знімки з прогулянок. Схожа собака була у хлопця Астаф'євої Артема Кіма. Цікаво, як співачці на все вистачає часу.
У Сергія та Сніжани Бабкіних є два кота породи сфінкс, яких артист не відразу полюбив.
«Я просто ненавидів цих тварюк. Я не знаю, як їх можна було назвати. Коли мені показували їх на телефоні, просто фото, я говорив: "Прибери, будь ласка, а то я зараз розіб'ю твій телефон», - зізнався Бабкін.
Втім, під час вибору кошеня Бабкін не зміг стриматися і купив двох. Тепер в його Інстаграм багато фото з цими благородними котами.
У співачки Джамали є собачка по кличці Баду породи шпіц. Вихованця артистці подарували одного разу на Новий рік. Джамала назвала її на честь Еріки Баду - відомої виконавиці в стилі соул.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк засвітила величезні форми в стилі Кардашьян: "А які ж соковиті стегна...".
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