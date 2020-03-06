Студія «Квартал 95» отримала від українців неоднозначну реакцію на випуск шоу українською мовою

Новий сезон шоу «ЧистоNews» від «Кварталу 95» буде виходити українською мовою. Перший випуск вже з'явився на Ютуб (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Його ведучими стали Степан Казанін і зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару. На самому початку відео вони зробили оголошення про те, що «відтепер новини будуть обговорювати українською мовою».

В самому ролику гумористи, як і раніше, жартували на злободенні теми в українській політиці.

Втім, багато глядачі не оцінили нового формату шоу. Так ролик на Ютубі набрав більше дизлайків, ніж лайків.

«Навіщо нам шоу 95 кварталу за гроші українською мовою нам в реальності кожен день влаштовують шоу безкоштовно і з кожним днем все смішніше і смішніше», «А титри писати ще не навчилися», «Не дивився і дивитися не раджу...не засі...те мізки собі!», «Мда, чекали чекали і дочекалися...А така була смішна передача», «Я не зрозумів?! Зеленський зібрався і країну і студію 95 квартал про**ать. Це фіаско хлопці! Де гумор? Я розумію «Мовний закон» і все таке, але це ж*па», «Кінець програми, старого глядача втратите ,а нового не знайдете», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Євген Кошовий залишив проект ЧистоNews і тепер на місці "лисого з Кварталу" з'явиться дуже приваблива особа з пишною шевелюрою. Про це повідомлялося в Instagram артистки «Жіночого кварталу» Ірини Сопонару.

"Шановні панове! Зустрічайте нових ведучих Чисто News сьогодні відразу після...", - підписано нове фото білявої артистки-красуні. На знімку вона і відомий гуморист і шоумен Степан Казанін дивляться: він на неї, вона - перед собою.

Судячи з опублікованого фото, артисти вже вжилися в ролі і з "серйозними" особами мають намір розповідати українцям про головні новини в гуморний манері викладу, якщо можна так висловитися.

Нагадаємо, у шоу Кварталу 95 несподівано знайшли заміну Кошовому, фото підірвало мережа: «тепер під каблуком».

Як повідомляла Politeka, Кравець з Кварталу 95 засвітила бюст в прозорій блузці, ефектний кадр.

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