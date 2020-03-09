Популярний актор, який виконав у «Грі престолів» роль Трьохокого Ворона, помер 8 березня

Про це повідомила його дружина Кетрін, передає ParisMatch. Як стало відомо, франко-шведський актор Макс фон Сюдов помер у віці 90 років. Він народився у далекому 1929 році в Швеції, але в 2002 році прийняв французьке громадянство.

«З розбитим серцем і з нескінченним сумом ми відчуваємо гостру біль, оголошуючи про відхід Макса фон Сюдова», - заявила Кетрін фон Сюдова.

Макс фон Сюдов трохи не дожив до свого 91-річчя. Його день народження у квітні. Незважаючи на те, що український глядач знає його лише за кількома ролями, він дуже багато знімався на протязі всього свого життя. Зазначається, що у Макса фон Сюдова ніколи не було відбою від запрошень в кіно. Особливо, коли він був молодим. Його двічі номінували на «Оскар». Популярним його зробила співпраця з іменитими режисерами Інгмаром Бергманом (знявся в 11 його фільмах) і Яном Труэлем.

Актор багато знімався в США і Європі. У його скарбничці є як розважальні, так і авторські картини. Цікаво, що Сюдов почав зніматися ще в 1948 році. З віком він не знижував темпи роботи і до останнього працював в кіноіндустрії.

Таланту Сюдова дивувалися багато режисерів, адже він був справжнім поліглотом. Він знав багато європейських мов, тому міг зніматися у фільмах не тільки англійською, але й італійською, французькою, шведською. За свою кар'єру він знявся у більш ніж 120 фільмах і серіалах.

З найпопулярніших сучасних фільмів, в яких можна побачити Сюдова, варто виділити «Робін Гуда», «Курськ», «Зоряні війни», «Тюдори».

Нагадаємо, що легендарний голлівудський актор помер уві сні, залишивши брата-близнюка одного: його любили мільйони.

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