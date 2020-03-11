Багато зіркових виконавців, авторів і продюсерів – такі, як Валерій і Костянтин Меладзе, а також Жуков з популярного свого часу колективу «Руки вверх», рудий з «Іванушек», скандальний Сергій Шнуров і не менш одіозний Григорій Лепс – сміливо можуть похвалитися дружинами-красунями

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-публікації, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

До Вашої уваги підбірка красунь, яким вдалося окільцювати багатих і знаменитих артистів. Примітно, що всі дами молодше за своїх зіркових чоловіків.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва

Сергій Шнуров і Ольга Абрамова

Григорій Лепс и Анна Шапликова

Андрій Григор'єв-Апполонов і Марина Григор'єва-Апполонова

Сергій Жуков і Регіна Бурд

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова

Нагадаємо, екс-солістка «ВІА Гри», співачка Віра Брежнєва довгий час приховувала свій роман з продюсером і музикантом Костянтином Меладзе. А той, у свою чергу, довго не міг зважитися піти з сім'ї заради молодої блондинки.

Як розповіла колишня дружина Меладзе, роман з Вірою він закрутив ще в 2005 році. Правда, з 2006 по 2012 рік Брежнєва була одружена з бізнесменом Михайлом Кіперманом, від якого народила дочку. Весілля з Меладзе блондинка зіграла вже в 2015 році.

Колега Брежнєвої за «ВІА гри» Альбіна Джанабаєва завоювала серце брата Костянтина Меладзе – Валерія. Вона була в таємному зв'язку з Валерієм довгі роки і навіть народила йому позашлюбного сина.

Другий син народився у пари вже у шлюбі. Правда, для цього Меладзе довелося розлучитися з дружиною Іриною, з якою він прожив 25 років. Від першого шлюбу у Меладзе залишилося троє дочок.

Пропонуємо Вам згадати і кілька пар світових зірок, де чоловіки нижче своїх дам.

Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі та актор Джейсон Стетхем

Наречена знаменитого актора Джейсона Стетхема і мати його сина Джека Оскара - зірка світових подіумів. Вони разом вже чимало років, але не поспішають узаконити свої стосунки. При цьому пара виглядає дуже гармонійно.

Актор Деніел Редкліфф жив бурхливим життям - йому приписують чимало романів, так ще в січні 2012 року Редкліфф заявив, що перебуває у відносинах з асистенткою режисера Розі Кокер. Але вже в жовтні того ж року стало відомо про їх розрив. З 2012 року зустрічається з американською актрисою Ерін Дарк, яку зустрів на зйомках фільму «Убий своїх коханих». У 2014 році ходили чутки про їх заручини, але батько Ерін спростував їх.

https://www.instagram.com/daniel9340/?utm_source=ig_embed

https://twitter.com/fwksthephoenix/status/502531200909864960

Довгонога актриса-красуня Камерон Діас, яка нещодавно стала мамою щаслива, судячи з опублікованих в мережі фото, з гітаристом групи Good Charlotte Бенджі Медденом.

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Екс-президент (23-й за рахунком) Франції Ніколя Саркозі одружився в свій час на зірці світових подіумів Карлі Бруні. Видатний зріст манекенниці і достатньо «скромний» як для чоловічого - ніяк не заважають парі бути разом ось уже 12 рік, Карла досі публікує у своєму акаунті в популярній соцмережі ніжні і пам'ятні фото з чоловіком.

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