Російська актриса Наталя Бочкарьова після скандалу з наркотиками продовжує "тішити" своїх підписників

Про це пише Politeka.net.

Актриса Наталя Бочкарьова продовжує публікувати в соціальних мережах відверті знімки.

Нове фото 39-річна зірка російського кіно опублікувала у своєму особистому Instagram.

Для знімка Наталя Бочкарьова зняла з себе весь одяг, позувала напівоголеною, прикривши спокусливі форми бордовим простирадлом. Завершили образ ефектне укладання і яскравий макіяж.

"Дорогі мої, як ви вважаєте, чи існує в реальному житті якийсь особливий рецепт кохання? Мене на такі думки наштовхнула жартівлива табличка, яка висить на одній з наших знімальних локацій Можете трохи збільшити це фото і почитати", - йдеться у підписі до світлини.

Але шанувальники актриси, замість відповіді на поставлене запитання, стали захоплюватися зовнішнім виглядом Наталії Бочкарьової.

"Наташа красуня", "Ти рецепт любові", "Шикарна жінка", "Виглядаєте просто шикарно", " П*рнозіркунагадуєш прям", "Ну яка ви красуня, слів немає", "Яка солодка...", "Та тут і додати нема чого, всі інгредієнти в зборі", - написали вони в коментарях під снимком.

Раніше ми розповідали про те, що Наталію Бочкарьову затримали в Москві з наркотичними речовинами в білизні. Наталія Бочкарьова, відома по ролі Даші Букіної в серіалі «Щасливі разом», розгулювала по вулиці з 0,69 грама кокаїну в трусах, через що її зупинила поліція.

Актриса заперечувала свою провину і заявила, що відео з її затриманням нібито змонтували, хоча на відеоролику Бочкарьова чітко заявила силовикам, що у неї в білизні заховані заборонені речовини.

Колишня помічниця актриси Дар'я Дяченко заявила, що Наталію Бочкарьову, ймовірно, підставили з наркотиками. Вони довго співпрацювали і якби актриса дійсно вживала заборонені речовини, то вона точно б помітила.

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