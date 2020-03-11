Лариса Доліна, яка різко помолодшала, ефектно провела минулі вихідні

Про це пише КП.

Відомо, що зірка спершу взяла участь в фестивалі "Ранок батьківщини", а пізніше дала сольний концерт на Сахаліні.

Лариса Доліна практично дві години вживу виконувала такі композиції, як "Погода в домі", "Половинка" та інші. Незважаючи на бездоганний звук, артистка жартувала, що намагається "не дати півня", так як за московським часом для неї ще ранок.

По закінченню концерту на сцену піднявся губернатор Сахаліну і підніс Ларисі Доліній розкішний букет, а вона у відповідь подякувала публіці за підтримку.

"Спасибі, що покликали в ваше чудове місто мене, а не Пугачову і не Аллегрову", – потужно врізала Долина своїм колегам по сцені.

Але користувачі в соціальних мережах неоднозначно відреагували на заяву зірки. Деякі коментатори вважають, що Лариса Долина занадто зневажливо поставилася до Пугачової і Аллегрової.

"Ну ляпнула про Пугачову і Аллегрову і ляпнула. Але навіщо цей ляп розносити по всьому світу? У своєму міжсобойчику вони самі розберуться", "Була б воля: вони один одного повбивали все! Ось така любов на нашій естраді", "Пугачова і Аллегрова це чули?", "Покликали Долину, тому що у неї гонорар в сто разів менше Пугачової. Це єдина причина", "В бік колег! Ну і л*рва", "Поблизу показали по тб, повсталий Майкл Джексон", - пишуть користувачі в коментарях під публикацией.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова через хворобу не змогла роздавати людям на вулицях букети квітів. Це вже стало доброю традицією, але у 2020 році плани Алли Пугачової перекреслила підступна хвороба.

«Це свято завжди для мене особливий. Настрій у мене чудовий, але прихворіла. Це не коронавірус. Продовжуйте мою традицію. Дозволяйте весну. Даруйте радість людям. Світити завжди, світити скрізь — це гасло моє і сонця», - впевнено заявила примадонна.

Колишній коханий примадонни Філіп Кіркоров зізнався, що Алла Пугачова вже давно всіх привчила до свята жовтих квітів.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зовсім здала, друг сім'ї зробив термінове заяву: "Може померти...".

Як повідомляла Politeka, скандал навколо Пугачової розгорівся з новою силою, Лоза не стримався: «Робить, що їй заманеться».

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