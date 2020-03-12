Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як пройшли її останні зйомки в дуже пікантному вигляді

Даша є активним користувачем мережі і тому кожен день намагається поповнювати свою стрічку в соціальній мережі Instagram, викладаючи відразу по кілька кадрів з різних заходів, зйомок і участей в різних проектах, пише Politeka.

Кілька годин тому Даша представила невеликий ролик, відзнятий під час роботи над рекламою нового косметичного продукту від бренду, представником якого Даша є з осені 2019-го року.

Сама Даша позувала в одному лише яскраво-синьому латексному плащі з тонким ременем, а під ним можна помітити бежевого кольору білизну. Волосся зірки акуратно покладені, а на обличчі легкий, майже непомітний макіяж.

Підпису під новим відео зірка вирішила майже не залишати, однак зазначила лише косметичний бренд і те, що провела чудовий день з представниками цієї команди.

«Мерилін)Не в порівнянні...Просто є такі жінки, які посміхаються сумуючи...і відчувають себе самотніми, коли їм поклоняються сотні чоловіків.А все тому, що вони є вони, а справжнє завжди коштовніше, ніж підробка», «Яка ж красива😍», «Неймовірно красиво ❤️😍🔥», «Моя улюблена модель... !!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍», «Красуня!!!», «Сучасна Мерилін Монро ❤️», – написали користувачі.

До цього ми повідомляли, що Даша Астаф'єва похвалилася принадами у фотостудії. цього разу співачка Астаф'єва позувала у незвичайних образах.

Вона опублікувала три різних знімка в різних вбраннях. На першому фото Даша перевтілилася в ніжну красуню, з неяскравим макіяжем і півоніями в руках. Її сукня ніжно-кремового кольору ледь прикрив пікантні місця. Образ доповнювали літні босоніжки на шпильці.

На другому фото актриса позує у більш відвертому образі: в бежевому корсеті, а її руки зв'язані величезним бантом. Артистка мрійливо дивиться вгору. Образ доповнюють масивні сережки.

Уклав збірку знімок в сукню оригінального крою темно-синього кольору.

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