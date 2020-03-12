Ганна потрапила під гнів мережі через кадри, представлені у новому кліпі

Скандально відома українська співачка MARUV підігріла інтригу до свого нового скандального проекту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка нагадала про незвичної музичної роботі "В стилі кицьки", яка була сприйнята публікою досить неоднозначно, повідомляє Politeka.

На нових кадрах зірка показала себе в рожевому коротенькій сукні, тоді як дівчата з подтанцовски залишилися в одному лише мереживній білизні блідо-рожевого і білого відтінку. При цьому дівчата пострибали на м'ячиках, а Ганна показала милого сфінкса на своїх руках.

Провокаційний і навіть відверті кадри дуже розлютили користувачів, які порахували ролик «повною деградацією»:

«Деградація у справі 🤮 блювати від такого полювання 👎», «Блін, так любила MARUV...але що це?? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️», «Наступна пісня буде про силу очки. А ви що подумали?😂», «Світ зійшов з розуму.. 🙄🙄🙄деградація повним ходом...👎», «Херня повна», «На який контингент розрахована ця хрень? Тупих малолеточек?».

Раніше MARUV показала, як займається в спортзалі в стильному спортивному костюмі. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила поділитися в розділі Сторі інформацією про те, як проходять заняття.

Не секрет, що співачка прославилася саме завдяки відвертим і викликає танців, а також відвертими нарядами, що підкреслюють її фігуру. Схоже, щоб постійно дивувати публіку і підігрівати інтерес до власної персони і своїм роботам, Ганні доводиться багато тренуватися.

Зірка проводить у танцювальному та спортзалі багато часу. Цього разу вона показала, як розтягнулася в шпагаті в сірому обтягуючому костюмі і показує "всю себе". Артистка позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям яскраво-синього відтінку.

Варто відзначити, що кілька місяців тому зірка скаржилася на те, що не може сісти на нормальний шпагат. Однак завдяки праці і занять вона, схоже, вирішила цю проблему.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережу