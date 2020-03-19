Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала архівний кадр, зроблений в рамках фотосесії для дорослих

Після того, як стало відомо про масове закриття суспільно-культурних закладів, Слава залишилася вдома з дітками на карантині. Це не заважає артистці поповнювати соціальні мережі яскравими світлинами, зауваженнями та інформацією про те, як розважити себе вдома під час відпочинку, інформує Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі Instagram зірка вирішила представити стильні кадри, на яких блиснула пишными формами в прозорому чорному вбранні. Зірка позувала з довгим волоссям, яскравим макіяжем на обличчі і в доволі відвертому вбранні.

До речі, саме груди співачки привертає увагу до себе своєю формою. Як відомо, в свій час Слава змінила форму грудей, тому піддавалася безлічі критики в свою адресу від злісних коментаторів в соціальних мережах. Тим не менш, багатьом фігура артистки подобається і сама вона часто розповідає про те, як домогтися фігури мрії і без пластики.

До прикладу, вчора Слава Камінська розкрила свої секрети схуднення під час останнього тренування з тренером Андрієм Хомицьким. Під час заняття Слава показала топ кращих вправ і під керівництвом тренера виконала їх сама.

Як можна побачити під час запису, Андрій Хомицький – персональний тренер – показав частина вправ на проблемні зони: внутрішню поверхню стегна, зовнішню, сідниці, боки на животі, провисающую частина трицепса. Під час ролика Слава виконала особистий топ 4 кращих вправ на зазначені проблемні зони.

Варто відзначити, що Слава активно стежить за собою і, щоб показувати стильні кадри на відпочинок в міні-бікіні, зірка досить багато тренується, пробує різні дієти і стежить за собою.

Під час ролика, приміром, Камінська в природному вигляді і без макіяжу попрацювала над своїми проблемними зонами, постояла на планці і навіть отримала кілька слушних порад від персонального тренера Андрія Хомицкого під час занять на тренажерах.

Також варто відзначити, що деякі вправи Слава виконувала не без праці – вони були дуже непростими і вимагали правильної підготовки, тому тренеру довелося стежити за діями зірки, допомагаючи тієї провести не тільки хорошу розминку, але і повноцінне заняття.

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