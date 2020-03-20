Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко опублікувала яскравий знімок і розповіла, як проводить карантин

Зірка порадувала шанувальників фото, на якому продемонструвала ідеальну фігуру, пише Politeka.net.

Олена постала в білому короткому топі, який обтягнув її принади і показав пружний прес. Також на зірці були сині штани на високій посадці, які виділили її тонку талію.

Зірка одягла піджак, який ледь на ній тримався, через те, що красуня витончено зігнулась.

Шоптенко наділа шпильки, подовживши свої стрункі ніжки.

Волосся укладене хвилями впало на її плечі. Олена посміхалася, дивлячись убік.

В пості Шоптенко розповіла, що два дні перебувала вдома і навіть встигла "засидітися". Тому хореограф вирішила провести танцювальний онлайн урок у прямому ефірі для всіх бажаючих.

"Просто розважитися, порухатися, музику послухати хорошу 😊 та й зрештою попою зайвий раз покрутити теж корисно 😉 Обіцяю, що потрійних піруетів і сальто не буде 🤪



Так що чекаю всіх бажаючих приєднатися до мого струсу в прямому ефірі завтра об 11:30!

До швидкої зустрічі! 😊

І бережіть себе! ❤️", - написала зірка.

За дві години пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Ура!!!так ви можете цілий марафон зробити)", "яка жінка ♥️", "Відмінна ідея 😍 вже чекаю з нетерпінням 😊", "Я буду))💋💋", "Альона, чекаємо)", "Здорово! Чекаємо з нетерпінням!", "Величезне спасибі) чекаємо 😇😘", "Вау розумниця ти красуня молодець так тримати вах красуня 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Ура! Крута ідея! Я буду без запізнення", "Моя донька із задоволенням приєднається) вона ваша прихильниця❤️", "Здорово ))) 🌷 всім потрібна правильне фізичне навантаження і релаксація під музику )))) дякуємо🙌 дуже чекаємо 😊", "Як здорово! Нарешті я знайду час для танців і англійської (вчора записалася😂). Якщо буде онлайн -курс танцювальний , буде просто бомба-ракета🔥 Спасибі🙌до завтра❤️", " Супер❤️❤️ спасибі))зараз позитивчик потрібен як ніколи))). ❤️❤️❤️", "Треба нагадування поставити😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

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