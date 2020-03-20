Королева Єлизавета II в терміновому порядку покинула Букінгемський палац

Офіційна заява була опублікована королівською прес-службою в Instagram, передає Politeka.net.

За інформацією прес-служби, в Королівстві почався період великої тривоги через коронавірус COVID-19, який швидко розповсюджується.

Більш того, над країною нависла невизначеність, тому королева Єлизавета II зі своїм чоловіком Філіпом покинули Букінгемський палац.

Єлизавета також нагадала про важливість змінити звичний образ життя заради захисту уразливих перед недугою. Вона закликала знайти новий спосіб зв'язку з рідними і близькими, а також порадила забезпечити їм безпеку.

"Ми надзвичайно вдячні нашим досвідченим вченим, лікарям, працівникам екстрених та громадських служб, але зараз, як ніколи в недавньому минулому, ми всі повинні проявити себе як особистості сьогодні, в найближчі дні, тижні і місяці. Багато хто з нас повинні будуть знайти нові способи підтримувати зв'язок один з одним і переконуватися, що близькі люди знаходяться в безпеці. Я впевнена, що ми впораємося з цим завданням. А ви можете бути впевнені, що моя сім'я і я готові відіграти в цьому свою роль", - резюмувала монарх у своєму зверненні після від'їзду.

Раніше ми повідомляли, що британську королеву Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.

Такі заходи зробили через те, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Англійську королеву і її чоловіка вдалося вивести з так званої зони ризику завдяки вимушеного переїзду.

Як пишуть західні ЗМІ, штат працівників у замках, де знаходяться подружжя, в рази менше, ніж в Букінгемському палаці. Це дозволяє знизити ризик зараження королеви та її чоловіка.

Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.

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