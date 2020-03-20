Королева Єлизавета II в терміновому порядку покинула Букінгемський палац
Офіційна заява була опублікована королівською прес-службою в Instagram, передає Politeka.net.
За інформацією прес-служби, в Королівстві почався період великої тривоги через коронавірус COVID-19, який швидко розповсюджується.
Більш того, над країною нависла невизначеність, тому королева Єлизавета II зі своїм чоловіком Філіпом покинули Букінгемський палац.
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Єлизавета також нагадала про важливість змінити звичний образ життя заради захисту уразливих перед недугою. Вона закликала знайти новий спосіб зв'язку з рідними і близькими, а також порадила забезпечити їм безпеку.
"Ми надзвичайно вдячні нашим досвідченим вченим, лікарям, працівникам екстрених та громадських служб, але зараз, як ніколи в недавньому минулому, ми всі повинні проявити себе як особистості сьогодні, в найближчі дні, тижні і місяці. Багато хто з нас повинні будуть знайти нові способи підтримувати зв'язок один з одним і переконуватися, що близькі люди знаходяться в безпеці. Я впевнена, що ми впораємося з цим завданням. А ви можете бути впевнені, що моя сім'я і я готові відіграти в цьому свою роль", - резюмувала монарх у своєму зверненні після від'їзду.
Раніше ми повідомляли, що британську королеву Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.
Такі заходи зробили через те, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї у зв'язку з поширенням коронавіруса.
Англійську королеву і її чоловіка вдалося вивести з так званої зони ризику завдяки вимушеного переїзду.
Як пишуть західні ЗМІ, штат працівників у замках, де знаходяться подружжя, в рази менше, ніж в Букінгемському палаці. Це дозволяє знизити ризик зараження королеви та її чоловіка.
Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.
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