Російська телеведуча Ксенія Собчак багатьох здивувала, розповівши про "єдиного свого"
На новому опублікованому в Інста фото, Ксенія Анатоліївна показала свого нинішнього чоловіка Костянтина Богомолова. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-публікацію.
Собчак знімок, де її чоловік примружився і позує на тлі рослинності з якоюсь, ймовірно, ягодою у роті, підписала так:
«Мій перший і єдиний чоловік!!❤️❤️Після обнулення. ❤️❤️»
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Підписники жартують над Ксенією:
«А скільки обнулень було?😁😁😁»
«Вогонь. Піду теж чоловіка потішу 🤣»
«Так ми тоді всі обнулилися😂»
«Ваш головний чоловік це син!»
«Добре сказано ,багато це візьмуть на замітку😂😂😂»
«Ну не останній, точно»
«Пробіг скручений»
«Якось образливо для колишнього чоловіка🤭»
«Якось негарно по відношенню до Віторгана. Може він блював дивлячись на вас і терпів, але такої ***** собі не дозволяє»
Раніше Ксенія Анатоліївна багатьох здивувала, адже на студійному фото вона виглядала не втомленою, роздягненою або скандалила, а цілком собі пристойно.
На фото Ксенія показала свою струнку фігуру. Позувала ж російська зірка ТБ в темному брючному костюмі з глибоким дкольте.
Стримана, хоч трохи похмура класика чудово виглядала на Собчак, Ксенія в кадрі піднесла руку до чола і посміхалася. Волосся знаменитості було призібране і підкручене.
В коментарях до публікації багато компліментів на адресу Собчак, люди пишуть, що та навіть трохи помолодшала і красива, а сама вона підписала свій пост так:
«А сніг йде, а сніг йде))))) ! Березень, який ми заслужили!!!! ✊✊✊».
Нагадаємо, Собчак шокувала зовнішнім виглядом вдома, Богомолову не пощастило.
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Також Politeka писала, що Собчак в провокуючій позі накинулася на Шнурова, росіяни в ауті.