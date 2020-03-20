Російська телеведуча Ксенія Собчак багатьох здивувала, розповівши про "єдиного свого"

На новому опублікованому в Інста фото, Ксенія Анатоліївна показала свого нинішнього чоловіка Костянтина Богомолова. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-публікацію.

Собчак знімок, де її чоловік примружився і позує на тлі рослинності з якоюсь, ймовірно, ягодою у роті, підписала так:

«Мій перший і єдиний чоловік!!❤️❤️Після обнулення. ❤️❤️»

Підписники жартують над Ксенією:

«А скільки обнулень було?😁😁😁»

«Вогонь. Піду теж чоловіка потішу 🤣»

«Так ми тоді всі обнулилися😂»

«Ваш головний чоловік це син!»

«Добре сказано ,багато це візьмуть на замітку😂😂😂»

«Ну не останній, точно»

«Пробіг скручений»

«Якось образливо для колишнього чоловіка🤭»

«Якось негарно по відношенню до Віторгана. Може він блював дивлячись на вас і терпів, але такої ***** собі не дозволяє»

Раніше Ксенія Анатоліївна багатьох здивувала, адже на студійному фото вона виглядала не втомленою, роздягненою або скандалила, а цілком собі пристойно.

На фото Ксенія показала свою струнку фігуру. Позувала ж російська зірка ТБ в темному брючному костюмі з глибоким дкольте.

Стримана, хоч трохи похмура класика чудово виглядала на Собчак, Ксенія в кадрі піднесла руку до чола і посміхалася. Волосся знаменитості було призібране і підкручене.

В коментарях до публікації багато компліментів на адресу Собчак, люди пишуть, що та навіть трохи помолодшала і красива, а сама вона підписала свій пост так:

«А сніг йде, а сніг йде))))) ! Березень, який ми заслужили!!!! ✊✊✊».

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