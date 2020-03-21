Стало відомо, як російська зірка Анна Семенович проводить час на карантині

Про це пише Стархит.

Сьогодні все більше людей відкладають всі справи і йдуть на самоізоляцію через пандемію коронавіруса COVID-19.

Російська співачка Анна Семенович не стала винятком: вона скасувала свій тур по Казахстану та засіла вдома в приємній компанії.

Як виявилося, Анна Семенович вирішила самоізолюватися в оточенні відразу двох улюблених чоловіків.

«Я ізолювала себе у власній квартирі з двома чоловіками. Не зрозумійте неправильно. Один з них — мій коханий чоловік, а другий — молодший брат. Вирішили, що так проводити час в «ув'язненні» веселіше. Тому у мене зараз повна репетиція сімейного життя, причому в подвійній дозі. І скажу чесно, непроста це справа», - розповіла зірка в коментарі журналістам.

За словами співачки, вона з задоволенням приміряла на себе роль домогосподарки: зірка готує чоловікам сніданки, обіди та вечері.

Що стосується розваг, то за це також відповідає Анна Семенович. Вона прочитує рецензії на фільми і серіали, а потім складає список для перегляду.

«Щодня виділяю час на заняття англійською по скайпу. Ніколи раніше не вчилася дистанційно, завжди вважала, що педагог повинен бути поруч. Але тепер знаю — це дуже зручно. Продовжу таке навчання і після вимушеного карантину. Думаю, до кінця самоізоляції стану зразковою домогосподаркою зі знанням іноземної мови», - розповіла Семенович, як під час карантину вона вирішила зайнятися самоосвітою.

Раніше ми розповідали про те, що Анна Семенович поділилася думками після перегляду фільму "Рокетмен". Стрічка їй сподобалася і після перегляду вона задумалася про долі людей.

"Є одна закономірність , що тільки через перешкоди, образи, труднощі, біль і страх, людина загартовується і стає мудрішою. Виходить , що душевна глибина приходить після потужного струсу, всесвіт через втрати вчить нас любити себе, інших людей і цей світ. Через втрати, ми купуємо", - пояснила Ганна в своєму Instagram.

За словами дівчини, після струсу, приходить розуміння, що вона була необхідна, незважаючи на біль.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

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