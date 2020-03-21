Пора брати на озброєння!

Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, що можна приготувати з гречки

Як передає Politeka.net, свій рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, під час карантину українці масово кинулися за гречкою в магазини і в мережі не рідко зустрічаються кадри з порожніми полицями з цією крупою.



Телеведуча щоб уникнути надлишку її будинку запропонувала своє рішення.

"Як там Ваша гречка)? Не всю з'їли? Вперше в житті зробила пісні гречані "котлети", - підписала вона свій пост і прикріпила рецепт страви.

На кадрі Падалко постала вже з результатом своїх старань.

В коментарях до посту українці не лише подякували телеведучій, але поділилися своїми "фішками" в приготуванні цієї страви.

"Клас, дякую Вам дуже за ідею !, Завтра зроблю обов'язково!", "Ооо, дякую за рецепт. Головне, щоб і справді не розвалилася", " Спасибі за рецепт, обов'язково спробую)))", - писали користувачі мережі.





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У мережі показали приголомшливий знімок, на якому можна побачити пачку 1 кг гречки, з вартістю майже 60 гривень.

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