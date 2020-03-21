Знаменита артиска Ані Лорак представила серію стильних образів під час нового кліпу "Обіцяю"

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила уявити всі образи, які використовувала під час зйомок недавно вийшов кліпу "Обіцяю", , пише Рoliteka.net.

Після того, як ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі виконавиці, вона сама вирішила представити всі обри на сторінці в Instagram. Так, у кліпі «Обіцяю» артистка з'являється в незвичайних нарядах:

З досить недбало укладеними волоссям з косою чубчиком і блідно-білого кольору плащем з тонким ременем; в білосніжній сукні з пікантним вирізом відразу під грудьми, що помітно підкреслює талію зірки; в пастельного відтінку плаття, кавовому піджаку і такого ж кольору акуратних чоботях на тонкій шпильці; а також у досить провокативний спосіб, що складається з чорного короткого топа, білих штанів, такого ж кольору чоботях і чорному оверсайз піджаку.

Всі наряди викликали досить неоднозначну реакцію серед користувачів мережі:

«Дуже красива воскова лялька!А раніше була просто шикарна дівчина!(((», «Як завжди прекрасна 😍 спасибі за такий кліп! ❤️🔥», «Колір волосся, зачіска, дуже жіночно виглядає 😍😍😍👍», Кароліна,ви з роками,як і вино, стаєте тільки краще, шляхетніше і дорожче! Одне задоволення на вас дивитися❤️🌹».

До цього співачка опублікувала нове фото на дивані, на якому вона лежить з відкритим ротом, підклавши руки під голову. Новим знімком вона натякнула, що готує сюрприз шанувальникам, і який буде вже в недалекому часів.

Також вона засвітила на фото декольте в короткому топі з широкими рукавами. Образ доповнювали штани з високою посадкою в тон топу. Волосся вона поклала об'ємними пасмами.

В коментарях шанувальники гідно оцінили її новий образ і фото. Також більшість фоловерів відзначили, що чекають її сюрприз.

«З Лазарєвим дует?», «Чарівні ангел», «Ані Лорак, я ваша фанатка, дуже вас люблю і, можливо, настане такий день, коли я з вами зустрінусь», «З нетерпінням чекаю», «Я вже не можу дочекатися. Кароліна, спасибі вам велике за те , що балуєте нас своїми прекрасними сюрпризами. Я припускаю, що це буде пісня , але там як буде...в будь-якому випадку я знаю , що це буде чудово», «Кароліна, ти Неймовірна)», «Така ніжна 💫», – написали під фото зірки користувачі мережі.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії.

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