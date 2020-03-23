Дружина відомого українського мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча Олександра Кучеренко завжди прекрасно виглядає і цей раз не став винятком

Красуня опублікувала фото, зроблене у ванній, пише Politeka.net. На знімку модель позувала в одному білому халатику, який спустила з плеча. Зірка посвітила шовковим тілом, трохи показавши пікантні місця.

Зокрема Олександра ледь утримувала білу тканину на соковитих принадах, при цьому поклавши одну з рук на талію, мабуть, щоб халат не розкрився.

Дівчина присіла на ракивину, показавши струнку ніжку.

Її образ доповнили кільце і маленькі сережки у вухах. Легкий макіяж лише підкреслив привабливі риси Олександри. А червоний манікюр додав образу яскравості.

Кучеренко закинула хвилясте волосся набік і подивилася ніби закоханим поглядом на пляшечку яку затиснула в долоні. Позаду неї виднілося дзеркало.

В пості Олександра міркувала про салони краси, які закрили на час карантину. За словами дружини Комарова, для багатьох дівчат це справжня трагедія.

"Що ж робити з покритими гелем нігтями, зрощеними бровами, віями, що відклеїлися, і відрослими коріннями волосся? Не кажучи вже про звичні макіяжах, укладках та масажах. А відповідь проста: дівчата, а давайте самі доглядати за собою і наводити красу в домашніх умовах))?", - запропонувала зірка.

За 12 годин пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів. Навіть український мандрівник не втримався і написав: "Гарна у мене дружина🙂".

"Вау 😍", "Сашенька, ти сама досконалість ❤️ Рутинний догляд найвдячніший, адже це ще й підтримка молодості, показник любові до себе 🌹", "Прекрасна", "Легко міркувати, коли маєш досконалу зовнішність. У багатьох немає природних даних, ось і йдуть в салони нарощувати те, що не дано:)", "Розумниця-красуня!!А тепер, нарешті, у вас з Дімою ,буде справжній медовий місяць!Ось він тепер точно нікуди довго не поїде-удачі та любові!❤️👏", "Я за натуральність! Мало того, що вся ця штучна «краса» витратна, так ще й всі ці гламурні штучки схожі між собою", - написали інші.

Нагадаємо, Комаров не втримався і показав, як його балує красуня-дружина.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Комарова застигла в спокусливій позі, навіть Пономарьов не стримався.

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