Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Світлана Лобода та інші зірки показали, як вони виглядають в медичних масках

Тіна Кароль не так давно показала короткий ролик у чорній масці. В ній були спеціальні пробки з кришками, які можна відкрутити, щоб було легше дихати. Про це пише Politeka.

Надія Дорофєєва теж відзначилася кадром, де вона в дивній рожевої масці і чорному плащі. Велотреки і топ у Наді були теж рожевими.

Світлана Лобода показала кадр в чорній масці, де вона у Франції. Співачка доповнила образ чорними окулярами і плащем.

Віра Брежнєва не відстала від інших і показала себе в зеленій багаторазової масці. Вона позувала в толстовці з капюшоном перед дзеркалом і зняла себе на телефон.

Слава Камінська теж вирішила боротися за здоров'я. Вона, на відміну від інших, здалася в більш звичній медичній масці білого кольору. Образ доповнила беретом і кретчатым пальтом.

Замикає наш топ Наташа Корольова. Вона показала маску, яку для неї створила відомий дизайнер. На масці можна побачити безліч каменів. Вона вийшла досить зухвалою, але Наташа запевнила, що вона не втратила своїх захисних властивостей.

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Віра Брежнєва показала новий образ, який показав наскільки вона ідеальна жінка.

На цей раз Віра Брежнєва порадувала шанувальників новим стильним чином. Цікаво, що в цілому образ Брежнєвої явно натхненний бунтарським духом 80-х.

Так, на знімку Віра Брежнєва приміряла дуже спокусливий і відвертий образ. Співачка знімається в чорному купальнику-боді оригінального крою, який оголює плоский животик Брежнєвої. Також боді рясно декорований паєтками. Образ доповнюють чорні колготки, а також чорні босоніжки на тонкій шпильці.

Нагадаємо, Брежнєва в чорному топі показала, як виглядає у реальному житті

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