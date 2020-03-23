37-річна російська співачка Анна Седокова похвалилася голими ногами
Нове фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскроллье вниз)
На знімку Седокова позує сидячи на дивані поруч з великим плюшевим ведмедем.
«У жінці повинно бути прекрасно все! Ваше серце наповнене любов'ю, душа щаслива, а ваші ручки і ніжки стали ніжними як у немовляти!» - написала співачка.
Шанувальники засипали Седокова компліментами.
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«Аня красуня, як завжди», «Вау, дуже красива», «Ніжки дійсно залікові», «Аня коли все буде добре?((», «Хороша бабулька», «Супер», «Ви така класна, що Навіть якщо б на ваших ніжках були одягнені сміттєві мішки, я б не помітив», «Як же я обожнюю, Аня, коли ти посміхаєшся», «Анюта ви така класна😍 обожнюю Вас», -пишуть в коментарях.
Раніше повідомлялося, що Седокова відповіла на звинувачення 39-річної правниці і артистки Каті Гордон в тому, що "побешкетувала" з її екс-чоловіком.
За словами Гордон, коли вона лежала на збереженні, будучи вагітною сином Данилом, то помітила в Instagram Сєдокової фото нібито з її домашніми шпалерами і плінтусами". При цьому Аня з'явилася в пікантному образі: у джинсах хлопця і підписала кадр «Кращі джинси-бойфренди справжнього бойфренда». Гордон була не в собі від сказу і написала в коментарях: «Седокова, може, я народжу хоча б. Анічка, ти чого?».
Седокова при цьому заявила, що на фото її квартира, і джинси зовсім не Жоріна.
«Це моя квартира, мій плінтус. Мій живіт і джинси іншої людини. Ви впевнені, що Сергій Жорін влізе в такий розмір джинсів?» - вибухнула Аня "сториз".
Відзначимо, в даний час Седокова зустрічається з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тиммой.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином.