Відома співачка Світлана Лобода показала пікантні кадри, зроблені після занять спортом

В цей раз знаменита артистка показала себе в одному лише короткому топі болотного відтінку і з глибоким декольте, під яким немає білизни, повідомляє Politeka.

Так, цього разу артистка похвалилася кадрами. Зробленими після тренування вдома. Схоже зірка під час карантину далеко не сумує – у розділі Сторі і в основному профілі все частіше з'являються її знімки, зроблені на тренуваннях.

Світлана багато часу приділяє спорту, щоб підтримувати струнке тіло у формі. Нові кадри зірки, представлені в Instagram, шанувальники оцінили досить бурхливо:

«Це вогонь👏», «найкраща», «Яка домашня 😍🤤», «Краща!!!👏👏👏👍👍👍», «Світла ❤️», «Класна яка», «Можна теж так виглядати після спорту, а не як мішок? 😂😂♥️», «Кошеня 🐈», «Як я сумувала за таким селфи 🤤 Ідеальна 🤩❤️», «не Можна я саме такі фото виставляти ))) Світлана !))».

Раніше знаменита артистка показала себе літньому іміджі під час відпочинку закордоном. Схоже, артистка нудьгує по можливості вибратися на відпочинок кудись на екзотичний острів, оскільки зараз з-за карантину багато країн закрили свої кордони.

Так, на новому літньому фото зірка з'явилася в яскравому образі - легкому і ледве прикривав її тіло сукні з леопардовим принтом. Сам наряд Світлана відкрила на розрізі у стегна, оголивши тим самим частково також і сідниці і показавши, що вона як би без білизни.

Видно і оголена спина зірки - схоже вбрання досить відкритий, а на момент того, як Світлана позувала, було дуже жарко.

«Люблю село Майамі...👱‍♀️ думаєте до осені все заспокоїться ?в тур по Америці мотнем??», - написала під новим фото зірка.

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