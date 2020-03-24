Акторів Леонардо Ді Капріо і Кейт Уінслет помітили разом

Відомо, що пара знялася разом у фільмі "Титанік" у 1997 році, пише Рoliteka.net. Актори виконали роль двох закоханих, Рози і Джека.

З часу виходу фільму минуло 23 роки, звичайно, актори сильно змінилися. У цих дорослих жінці і чоловікові важко впізнати тих самих молодих людей.

Днями папараці підловили Лео і Кейт під час відпочинку. Обидва були в купальних костюмах. Актриса вибрала яскравий купальник, на який накинула легку пляжну сукню, а підкорювач жіночих сердець Ді Капріо з'явився у всій красі.

Актор був у плавках і можна побачити його круглий животик, а також невелике друге підборіддя.

Фото розлетілися по соцмережах. В одній з груп написали про побачене так: "Якщо б Роза все-таки поділилася плотом з Джеком 😉".

За півгодини пост зібрав понад 600 лайків та багато коментарів.

"Ну і шикарно👍😁", "Так вони ОФІГЕННІ 💋❤️😂👌", "😂😂😂 шикарна була б пара! А то він все за дочками бігає, ніяк не приб'ється до берега (((", "Ой та ладно,Кардашьян не краще,правда в іншому місці😁а вони все одно класні😍", "Все одно обидва подобаються ❤️", "Лео і Кейт, Роза і Джек👍", "Які ж вони класні! ❤❤❤", "Звичайні люди. Дуже подобаються як артисти", "які вони класні", "Може Роуз?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно на фан-сторінках Леонардо Ді Капріо були опубліковані фото з відпочинку, де він не позував і не втягував живіт.

На них можна помітити зайву вагу голлівудського секс-символу.

В коментарях під фото можна знайти багато критики його справжнього зовнішнього вигляду:

«Лео потрібно зайнятися фітнесом», «Лео не пасує старість», «Яка огидна фігура...», «Він виглядає кумедно», – написали користувачі.

Раніше повідомлялося, що коли на екрани вийшов фільм про Ромео і Джульєтту, з Леонардо Ді Капріо і Клер Дейнс, глядачі подумали, що їх любов один до одного справжня. Однак насправді актриса вважала, що Ді Капріо — незріла особистість, а той в свою чергу постійно жартував над нею.

Дівчина була однією з претенденток на роль Рози в "Титаніку", але відмовилася через Ді Капріо.

Нагадаємо, Ді Капріо гримасує на яхті з молодою подругою.

Як повідомляла Politeka, Одного разу в Голлівуді: Тарантіно розкрив «таємницю» фільму, де Ді Капріо і Пітта просто не дізнатися.

Також Politeka писала, що Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт кардинально змінилися для нового фільму, з'явилися фото.