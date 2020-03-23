Відома співачка Тіна Кароль влаштувала затишний відпочинок на вулиці разом із найближчою людиною

Артистка не так давно розповіла про те, що змушена була забрати свого єдиного сина Веніаміна з Лондона, оскільки навчання хлопчика була тимчасово припинена через карантин. Таким чином Тіна змогла зустрітися з дитиною набагато раніше планованих канікул, повідомляє Politeka.

Як відомо, артистка дуже рідко бачить своєї дитину, саме тому можливість побути з ним вдвох вдома - велика рідкість. Зокрема, з-за того, що робочий графік самої співачки також дуже насичений.

Проте зараз, після скасування концертів і багатьох заходів, зірка з удовольсвием проводить час вдома з дитиною і присоенидилась до своєрідного челленджу під назвою "БудьВдома", який підтримало вже багато артистів.

Так, на представленому відео, який опублікували на сторінці "Фантіно", зірка в домашньому вигляді звернулася до шанувальником, залучивши до свого звернення та відпочиваючого Веніаміна. В кінці ролика артистка дбайливо обняла дитину і щасливо розсміялася.

Також артистка вирішила показати в розділі Сторі в Instagram, як проходять репетиції з учасниками шоу "Голос" у дистанційному режимі.

Як відомо, після оголошення про карантин через епідемію коронавіруса, зірка змушене скасувала кілька концертів ,призупинила безліч робіт і, будучи одним із членів журі пісенного шоу, змушена спілкуватися з учасниками у дистанційному режимі через відеозв'язок.

На фан-сторінці Тіни в Instagram також з'явилося фото, зроблене під час репетиції Тіни з учасниками "Голосу". Артистка позувала без макіяжу в теплій кофті з принтом і з розпущеним волоссям.

Варто відзначити, що без косметики і яскравих укладок Тіна виглядає ще молодше, ніж під час стильних фотосесій. Про этэом шанувальники написали під постом в Instagram "Фантіно".

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