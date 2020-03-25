48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька легендарної Алли Пугачової, умилила домашнім відео з маленькою дочкою Клавою

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала на ліжку разом з донькою. Крістіна, мабуть, прийшла будити дитину вранці, - з піснею. Дівчинка виконала старий хіт "Маленький принц" (композитора Мікаела Таривердієва на вірші Миколи Добронравова).

І Клава, і її мама посміхаються, жесткулюють на камеру, явно задоволені компанією одна одної. Знімає їх, швидше за все, чоловік Орбакайте і батько дівчинки - американський бізнесмен Михайло Земцов.

"Пташки, тимчасово не перелітні 👩‍👧😷 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #клавдияземцова", - підписала кадри Крістіна.

Шанувальників страшенно зворушив ранок зіркової сім'ї, користувачі засипали артистку компліментами, поставивши за годину майже 50 000 "сердечок". Деякі традиційно відзначили, як сильно Орбакайте схожа на свою матір.

"Яка молодець Клава добре співає❤️"

"Як же мило 🤗❤️"

"Добре співаєте. МОЛОДЦІ. Здоров'я Вам та Вашим рідним . ❤"

"Солодка дівчинка"

"Позитивні милашки👏👏👏👏"

"Молодці які, пісні вранці це круто❤️"

"Христино, Ви на маму схожа дуже."

"Нічого собі"

До цього ми розповідали, як Крістіна поділилася фото в Instagram, де вона без краплі косметики і в домашньому одязі. Тоді артистка написала, що звикає до карантину, адже як відповідальний громадянин, ізолювалася у зв'язку зі спалахом коронавіруса.

Нагадаємо, Орбакайте налякала змінами в зовнішності: "Стає схожа на...".

Як повідомляла Politeka, нещастя обрушилося на дочка Пугачової, термінове звернення.

Також Politeka писала, що престаріла Орбакайте приголомшила схожістю з Пугачовою соцмережі киплять.