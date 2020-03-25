Відома співачка Тіна Кароль влаштувала біля вікна жарке тренування в стильному бордовому комбінезоні

Після введення карантину і скасування багатьох світських заходів у артистки з'явився вільний час на дім, сім'ю і себе саму. Час, відведений для карантину і під ізоляцію, зірка вирішила витрачати з розумом, тому щоранку вона влаштовує тренування на свіжому повітрі, так і в порожньому спортзалі, повідомляє Politeka.

Так, цього разу зірка показала на серії кадрів заняття біля вікна в спортзалі. Одягнена Тіна в стильний комбінезон з пікантною сітчастою вставкою в зоні декольте і прозорою спиною. Сам костюм бордового відтінку. Волосся зірка зібрані в недбалий пучок, а доповнила образ світлими кросівками.

Під час занять можна помітити, що Тіна воліє не тільки силові вправи, але ще і йогу. Зірка представила кілька провокаційних поз під час розтяжки.

"Кожен новий день – це звершення природи. Це повинно бути і Вашим звершенням. Йдіть на зустріч своєму страху і не звертайте. Каждень дня – це шанс, Ваша перемога над собою, виклик. Це неймовірно захоплюючий шлях довжиною в життя. Шлях до себе. Іди на життя", – написала поруч з роликом артистка.

Раніше співачку Тіну Кароль помітили з новим чоловіком, який є популярним вітчизняним телеведучим. Так, зірка позує разом з популярним телеведучим Даніелем Салемом, який вів кілька вже легендарних для України проектів.

Пара розповідає про нові проекти, які повинні з'явитися на українському телебаченні, і закликає громадян «вибирати», що більше сподобається. При цьому зірки дивляться один на одного і посміхаються. Однак шанувальники Кароль залишилися без можливості що-небудь сказати – кадри були викинуті в Сторіс.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті