Колишня наречена українського співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай показала в популярній соцмережі миле домашнє фото. Знімок мав особистий характер

Фігуриста інстамодель і популярний в країні блогер позувала в домашній обстановці: з песиком на руках, а також в обіймах свого бойфренда дівчина просто сяяла від щастя. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram екс-нареченої Козловського.

Так з популярним у країні виконавцем у Рамини не склалося, але, схоже, вона не натішиться відносинам з юристом Проніним. Оскільки зараз карантин, зірка мережі вирішила показати, як вона проводить час у колі близьких у своїй міській квартирі:

«Влада Китаю прийняли рішення зняти транспортні обмеження з міста Ухань, в'їзд в місто і виїзд з нього будуть відновлені з 8 квітня.

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Спалах коронавірусу нового типу почався в Ухані в грудні. Карантин у місті ввели 23 січня.

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Карантин тривав майже 2,5 місяці...

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Що ви думаєте? Які прогнози? ...», - запитує Раміна у підписників. Ті відповідають по-різному, а в основному пишуть в коментарях яка мила пара на фото.

Крім того, що блогер поспілкувалася з українцями про важливе, вона ще й привернула їх увагу своїм зовнішнім виглядом: на Рамині були широкі штани і топік із значним V-подібним декольте.

Раніше ми писали про те, що Віталій Козловський відповів своєї колишньої коханої на критику і чутки про відносини.

Так, Раміна Эсхакзай в одному зі своїх інтерв'ю розповідала, що під час відносин з Козловським, у них не було інтиму.

«Що Раміна ще говорить? Не здивуюся, якщо вона з часом вигадає ще яку-небудь нову сенсацію і розповість її навіть тобі. Я їй бажаю гарного піару і поруч такого чоловіка, з яким вона не буде згадувати свої колишні стосунки. Я тобі колись казав, що я перегорнув сторінку свого минулого, а тепер я її вирвав, зім'яв, викинув і це згадувати не хочу. Цієї жінки в моєму житті не існувало і не існує», - зазначив співак.

Нагадаємо також і про те, що раніше зірка шоу "Холостяк" Есхакзай порадувала шанувальників пікантним знімком в облягаючому топі.

Так, дівчина рекламує парова праска в облягаючому топі, який підкреслює її значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ого», «фігурка топ!», «красуня», «бомбезний», «шикарна груди», «ось це топ – шикарне тіло», - пишуть вони.

Нагадаємо, екс-наречена Козловського приголомшила зізнанням про інтим зі співаком.

Як повідомляла Politeka, Козловський приголомшив спогадами про найголовніше в житті.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.