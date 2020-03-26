Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін відповів продюсеру «Ласкавого мая» Андрію Разіну на заяву про те, що у Примадонни є власна нафтова свердловина

Галкін відреагував на таку заяву в соціальній мережі.

За словами Разіна, у багатьох російських зірок є нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі, від яких вони отримують додатковий прибуток. Він додав, що теж отримав пропозицію від «дуже великого начальника однієї з провідних компаній з видобутку нафти» обзавестися такою свердловиною.

«Одна з них працює тільки на Пугачову. Весь прибуток від неї «капає» в кишеню Алли. Там же є свердловина Філіпа Кіркорова, а також багатьох інших артистів, імена яких я поки що розкривати не буду. Але, повірте, це дуже відомі люди. Вони з нафтовиками дружать. І вони їм на знак подяки подарували по свердловині. А це дуже великий щоденний дохід, дуже великий», — передає Разін слова свого співрозмовника.

За словами продюсера, Пугачова намагається отримати вигоду з усього.

«Але жадібність не зупиняє людини. Тому бачите, що творять? Що Пугачова, що Ротару завжди були такими. Вони про здоров'я не думають тільки про те, як хапнути побільше», — заявив Разін.

Такі слова не залишив без уваги чоловік Пугачової Максим Галкін.

«Адресок свердловини не підкините? Хоч будемо знати, де наші гроші», — коротко і з гумором відповів він Разіна.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

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